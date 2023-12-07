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特企／魚中魚歡度聖誕節　發起募糧活動關心浪浪

▲魚中魚寵物水族12月1日起到12月31日在全台門市推出「「浪愛在聖誕、愛心捐糧」犬貓糧食愛心認購活動。（圖／品牌提供）
▲魚中魚寵物水族12月1日起到12月31日在全台門市推出「「浪愛在聖誕、愛心捐糧」犬貓糧食愛心認購活動。（圖／品牌提供）

本報訊

為了讓流浪動物也能吃飽過冬，國內水族寵物業者魚中魚於12/1-12/31於全台門市推出「浪愛在聖誕、愛心捐糧」犬貓糧食認購活動，邀請大家一起來當浪浪的聖誕老公公。

魚中魚表示，今年已是第8年舉辦公益募糧活動，歷年來超過3萬多位愛心民眾響應，一共募集了超過25萬罐罐頭，疊起來約20棟101大樓這麼高，可以讓將近10萬隻的流浪貓狗可以飽餐一頓。

而今年認捐罐頭開始不到一周已累計近3000組，超越去年一半組數，讓弱勢浪浪們在冷冷的天氣中也能感受人們的溫暖。

魚中魚對於公益募糧秉持三大原則，第一項透過前往魚中魚實體門市捐贈讓做公益簡單又方便。第二項不捐錢只捐糧，保證讓流浪動物得到最「食」際的幫助。第三項捐募數據透明公開，確保捐贈者的愛心有憑有據。

今年募捐活動從12月1日起到12月31日止，只要至門市參與捐糧認購，一組認購價349元，就可以協助萬隻浪浪吃飽，捐贈者還可得到市價600元的回饋贈品，集結更多愛心人士一起共襄盛舉，幫助全台的浪浪們一起溫飽過冬。

此外，除了愛心捐糧活動。魚中魚也於全台門市同步舉辦聖誕感恩季，無論是毛小孩保暖床墊衣物、玩具還是飼料零食等各類商品通通都祭出好康優惠，全館單筆消費滿2,000元還能抽夏慕尼雙人大餐，讓主人與毛小孩、浪浪都能一起歡度聖誕節!

愛心捐糧詳細內容請參見魚中魚官網:https://reurl.cc/Xmd4ag
 

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