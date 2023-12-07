特企／魚中魚歡度聖誕節　發起募糧活動關心浪浪

魚中魚表示，今年已是第8年舉辦公益募糧活動，歷年來超過3萬多位愛心民眾響應，一共募集了超過25萬罐罐頭，疊起來約20棟101大樓這麼高，可以讓將近10萬隻的流浪貓狗可以飽餐一頓。
而今年認捐罐頭開始不到一周已累計近3000組，超越去年一半組數，讓弱勢浪浪們在冷冷的天氣中也能感受人們的溫暖。
魚中魚對於公益募糧秉持三大原則，第一項透過前往魚中魚實體門市捐贈讓做公益簡單又方便。第二項不捐錢只捐糧，保證讓流浪動物得到最「食」際的幫助。第三項捐募數據透明公開，確保捐贈者的愛心有憑有據。
今年募捐活動從12月1日起到12月31日止，只要至門市參與捐糧認購，一組認購價349元，就可以協助萬隻浪浪吃飽，捐贈者還可得到市價600元的回饋贈品，集結更多愛心人士一起共襄盛舉，幫助全台的浪浪們一起溫飽過冬。
此外，除了愛心捐糧活動。魚中魚也於全台門市同步舉辦聖誕感恩季，無論是毛小孩保暖床墊衣物、玩具還是飼料零食等各類商品通通都祭出好康優惠，全館單筆消費滿2,000元還能抽夏慕尼雙人大餐，讓主人與毛小孩、浪浪都能一起歡度聖誕節!
愛心捐糧詳細內容請參見魚中魚官網:https://reurl.cc/Xmd4ag
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