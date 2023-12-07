台南400形象影片曝光 黃偉哲：一起見證台南的歷史與未來

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黃偉哲表示，台南市政府將在12月份陸續為台南400暖身，台南400除了有2024台灣燈會、國際蘭展、文博會等精彩活動外，也與學術界合作，研討台南從1624年至今在歷史上扮演的角色。黃偉哲指出，台南400不只是看熱鬧，更要看深層的門道，邀請大家共同參與，傳承台南土地的文化和價值觀，塑造未來更燦爛的下一個400年。台南400不是只有光鮮亮麗的活動，更重要的是大家共同關注台南軟、硬體的發展，以及思考要留給後代一個怎麼樣的台南，希望大家拭目以待，一起見證台南的歷史與未來。
黃偉哲特別感謝友邦帛琉總統參加COP28峰會時，不僅討論氣候變遷問題，也戴上台南400的帽子，讓台南城市行銷躍上國際，讓更多國際朋友看見台南。他也邀請帛琉總統下次訪台時有機會來台南看看，讓台南有機會表達感謝、招待總統吃好吃的台南水果。
文化部次長，同時也是前台南市副市長王時思表示，400年前台灣因為台南跟世界相遇，希望400年後，能夠以台灣的文化主體性、文化自信與文化內容，再次走向世界，明年文化部也特別選擇在台南舉辦許多重要文化活動，希望台南能夠代表台灣面向世界、連結世界。
台南市文化局表示，台南400明年將有包括文化治理、城市食力、永續農業等亮點，還會推出熱蘭遮城與普羅民遮城的雙城歷史文資場域再造、遍及全市的農漁地景藝術節、國際蘭展、台南城市展等精彩亮點行動與展演，帶領全國民眾與國際遊客全方位認識台南的城市魅力。