本土劇女神吳婉君披婚紗！老公吐《愛的》宣言：我是最幸運的人
本土劇女神吳婉君在民視8點檔《愛的榮耀》結婚啦！吳婉君穿一身白紗，夢幻的造型讓劇組人員驚豔，而拍攝當天氣溫驟降，她塞了暖暖包就敬業上工。洪浩竣則說第1次拍八點檔，就可以跟女神搭檔，讓他直呼是最幸運的人，連他的朋友們都叫他好好對待她，不可以傷女神的心。
記者羅凌筠／綜合報導
第1次演8點檔的洪浩竣，挑戰多機棚內的作業模式，挑戰相當大，多靠吳婉君幫忙提點走位及台語的教學才過關。像自己走位會擋到鏡頭，吳婉君就會拉他的手，技巧性讓他閃過，這些貼心的舉動，讓洪浩竣直讚：「果然是台劇女神！難怪自己的同學們也很喜歡她。」
吳婉君在劇中受傅子純及洪浩竣的愛慕，讓她左右為難，不過被問到她本人怎麼選擇，她說洪浩竣飾演的「高子陽」有幾場戲很圈粉，因為戲中他把她的幸福看得比自己重要，做人又正派不會利用職務之便占人便宜，這很加分，但他凡事都聽媽媽的話「太媽寶」，還滿讓人受不了。
而傅子純飾演的「溫瑞德」動不動生氣，太情緒化，根本是情緒勒索者，但他又像黑騎士一樣是很可靠的後盾！但她隨即笑說：「我不能說他們壞話，愛嘉（吳婉君角色名）也是一個說話不算話的人。」對於後續劇情她到底情歸何處？吳婉君語帶保留說一定要鎖定，自己也很期待後面走向。
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