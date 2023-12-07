柯文哲自稱內心本質還是深綠 黃國昌：不在意柯內心什麼顏色
民眾黨總統參選人昨日接受媒體專訪表示，他若當選會依循蔡英文總統的外交路線，但內心的本質還是深綠。對此，立法院黨團書記長莊瑞雄今（7）日表示，柯文哲本來就很會調色，從深綠、墨綠再到白色，既然柯自認為是深綠、這麼認同民進黨，那就投給民進黨就好。民眾黨不分區立委參選人黃國昌表示，他不在意柯文哲的內心到底是什麼顏色，他只在意是否能夠正視台灣年輕人看不到未來。
記者呂炯昌／台北報導
黃國昌今日下午於柯文哲全國競總舉行「請賴清德誠實面對 別一再說謊」記者會，媒體詢問柯文哲說他內心本質是深綠、會依循蔡英文總統的外交路線是否會想噴柯文哲嗎？黃國昌說，柯文哲內心是什麼顏色他不在意，他在意的是否能夠正視台灣的年輕世代、正視年輕人看不到未來，生活在高物價低薪資，每一個像他一樣有上有父母、下有小孩的「三明治世代」，能夠確保自由、法治、民主的生活方式，這是台灣任何一個總統都無法迴避的問題。
至於柯文哲的外交政策，黃國昌說，大家冷靜想想，賴清德說中華民國國號繼續存在、中華民國國旗繼續飄揚，侯友宜也說他是中華民國人，柯文哲也是中華民國，我們都生活在這塊土地上，不要在用意識形態撕裂這個社會，「不要你自己就是親中愛台，別人就是親中舔共」，不要分化彼此，針對台灣需要解決的為題實事求是、把事做好，這是下一任政府需要做的事，這也是他支持柯文哲用人唯才。
黃國昌說，柯文哲也不會否認藍綠都有人才，若能揮別藍綠高度對立撕裂的台灣社會，走出對立的政治道路，將是他期待看到，也是柯文哲參選總統，對於年輕世代、這塊土地所做最莊嚴的承諾。