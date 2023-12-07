美明年Q3可望啟動降息 專家估美元指數失守100、日圓回升至132
2023年全球大環境動盪不安，除俄烏戰爭已經進入600天外，又增加了以巴戰火延燒、美國矽谷銀行倒閉事件、Fitch降評、美國聯準會（Fed）鷹派，美債殖利率飆破5%等逆風，壓抑金融市場表現。展望2024年，永豐金控首席經濟學家黃蔭基今（7）日表示，美國通膨向下趨勢確立，預期明年美元將雙率雙降，美國將在明年第3季及第4季各降息1碼，美元指數將失守100，下看98，日圓將回升至132兌1美元，日本央行殖利率曲線控制（YCC）可能在明年春天退場。
記者顏真真／台北報導
黃蔭基分析，雖然高利率使經濟走緩，但供應鏈回流、企業設備投資，對經濟形成支撐，估美國明年全年經濟成長率1.7%；中國房市收縮對經濟最大衝擊已過，準備進入中後期階段，預期官方將財政擴張、降息雙管齊下穩經濟，估明年經濟成長率4.3%；全球消費性電子庫存水位漸趨健康、AI伺服器需求旺盛，台灣出口動能將明顯轉強，估明年全年經濟成長率3.19%。
此外，他預估，明年10年期美債殖利率將續探3.8%，2024將是股債齊揚的一年，美元雙率雙降，資金重返新興市場， 美元指數預期破100，下看98，日圓有望回升至132兌1美元。
至於2024年底美國消費者物價指數（CPI）、核心CPI年增率，永豐金預估也將降至2.6%、2.4%，邁向美國聯準政策目標2%，央行將更有餘裕兼顧就業與通膨雙重使命；美國Fed、歐洲央行縮表，日本央行減少購債，估3大央行資產負債表自2021年高峰的25兆持續下降至2024年底的18兆美元，整體流動性將從充裕轉向合理。
也由於美國Fed將持續縮表，歐洲央行停止資產收購計畫（APP）到期再投資，且可能提早減少緊急疫情資產購買計畫（PEPP），而日本央行的YCC也可能在明年春天退場，不再進場購債，3大央行同步縮表，也挑戰全球流動性對市場的衝擊。
至於明年有4大重要選舉，美國、歐盟、俄羅斯、與台灣，黃蔭基指出，明年年初的台灣大選，攸關兩岸局勢、五缺問題與能源政策；年末的美國總統大選，則涉及美中競爭、地緣政治局勢的轉折，最大變數莫過於前總統川普民調目前領先拜登，但無論誰當選，都不會改變貿易保護與逆全球化趨勢。