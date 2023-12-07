陸劇男神許凱吹簫糗變「大型翻車現場」 吳謹言名花有主刪吻戲
陸劇男神許凱在八大新戲《尚食》飾演皇太孫「朱瞻基」，與吳謹言飾演的尚食局小廚娘「姚子衿」展開宮廷戀，許凱受訪提及自己出糗的一段戲，是他和吳謹言的對手戲，「她在彈奏我在吹簫，拍了好幾條之後要切景，導演提醒我，凱凱你的簫拿反了。」笑翻拍攝現場。與名草有主的吳謹言搭檔演出，許凱的吻戲刻意減少，不過背後主因跟吳謹言的正牌男友、許凱的同門師兄弟洪堯沒關係。
記者羅凌筠／綜合報導
吳謹言繼《延禧攻略》與許凱再次搭檔合作，透露兩人在吻戲很有共識和默契，「其實我們有在刻意少吻。」她解釋，因為姚子衿和朱瞻基的感情其實是很隱忍的，彼此都有各自要守護和堅持的東西，他們愛對方也更愛自己，「詮釋這種隱忍的愛，我們都覺得不要那麼多親密戲，這點還是挺合拍的。」談到這部戲最難忘的情節橋段，她說：「浴桶吻，很認真發糖的一場戲。」
《尚食》結合美食及宮鬥，劇中一道道宮廷佳餚出現在鏡頭前，飾演尚食局宮女的何瑞賢笑說：「在片場經常香氣彌漫！」因此吳謹言和何瑞賢在拍戲空檔時，兩人常聊的話題就是減肥，因為拍攝的時候是冬天，在橫店氣候很冷，加上又是廚房的戲多，總想著吃，但身上穿的又多，兩人就每天彼此鞭策要減肥。
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