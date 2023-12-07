愛不打烊！高雄安心餐食數位票卡 弱勢學生e卡在手全臺兌餐
為讓經濟弱勢學生於寒暑假、假日也能用餐，高市府教育局與一卡通合作，全國首創安心餐食券轉型為數位票卡，讓弱勢孩子e卡在手全臺兌餐。24小時客服愛不打烊的「安心餐食數位票卡」計畫，今年分別榮獲國家發展委員會第6屆「政府服務獎」、天下雜誌2023「天下城市治理卓越獎」雙重肯定。
記者陳美嘉／高雄報導
教育局111年起與一卡通公司與7-11、OK、全家、萊爾富四大超商，以及正忠排骨飯等店家共同合作，率全國之先推動「安心餐食數位票卡」，讓經濟弱勢學生持卡就近便利兌餐。112學年度起，更配合執行教育部實施友善提供多元生理用品計畫，進一步結合既有安心餐食數位票卡、高中職數位學生證，讓學生憑卡就能到四大超商兌換多元生理用品。
安心餐食數位票卡上路後，教育局收到許多溫馨感人的回饋，協助弱勢學生與家庭最實際用餐溫飽。此外，安心餐食券轉型為數位票卡，包括能跨縣市兌餐解決弱勢家庭子女，假日因父母工作暫住外縣市親友家難以兌餐問題。票卡卡片無須任何註記，解決原本紙本餐券標籤化弱勢學生的問題，老師也能透過系統平臺關心學生兌餐情況，提供即時協助。
高市府教育局長謝文斌感謝政府服務獎與天下雜誌對於教育局推動政策的肯定。他表示，這是對教育局團隊的肯定，有著鼓勵與激勵作用。隨著大數據時代來臨，高雄智慧城市的推動，安心餐食票卡在疫情的席捲下因愛催生，「e卡在手全國兌餐」卡片無註記，孩子安心作選擇。截至今年已有4縣市加入安心餐食數位服務行列。高雄市今年9月更結合生理用品發放，113年結合數位學生證，期許未來能跨局處共享平臺，打造跨域治理新高雄，提供弱勢家庭更全面的照顧服務。