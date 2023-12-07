珍愛生命 適時發揮「一問、二應、三轉介」精神

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根據台南市衛生局統計，112年1-10月企圖自殺的人有2,177人，原因主要以罹患憂鬱症及精神疾病、家庭成員問題、情感因素等為最多，因此若在情緒不穩當下，當事人有傾訴的對象或能運用正向轉念技巧，對自殺防治應能達到成效
黃偉哲表示，台南有「萬神之都」之名，登記在案的宮廟達1,651家，為全國最多，宮廟對民眾而言具有凝聚力及安撫人心之效，遇到不如意的時候總是會想透過宗教信仰的力量尋找壓力的出口，期待能為自己帶來一絲曙光及希望。本次邀請安平開台天后宮、安平觀音亭、安平城隍廟等12家廟宇加入，也邀請安平石門社區、菩薩里社區、億載社區、華平社區等12個社區發展協會一同共襄盛舉，以結合宗教力量共同守護市民心理健康，鼓勵各團體一同加入珍愛生命守門人，並適時發揮「一問、二應、三轉介」精神，邀請您一起成為珍愛生命守門人。
台南市衛生局表示，以象徵希望並結合廟宇發放特製御守及安心小卡宣導品正面「祈・用愛守護 願・心安平安」、背面有心理諮商服務相關資訊，表示共同齊心「珍愛生命，大家作伙來守護」的決心。同時邀請廟宇於志工教育訓練中加入珍愛生命守門人課程，在宗教信仰中提供心理健康促進之相關資源，提升對自己或他人生命敏感度及覺察自己情緒變化，邀請市民朋友一起來重視心理健康的議題，關心自己也關心周遭親朋好友，進而達到自殺防治目標。
台南市衛生局提供43處免費心理諮商駐點服務，亦提供晚間諮商時段，預約專線(06)3352982。也陸續成立鹽水區、北區、善化區社區心理衛生中心，提供市民各項心理健康及精神疾病防治等服務，希望藉由專業人員的協助渡過生活難題，諮詢專線鹽水區7003631、北區7003627或善化區7034981。心中若有難解的問題衛生福利部也提供24小時安心專線1925(依舊愛我)。