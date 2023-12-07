柯文哲要郭子乾幫藍營站台「收費高一點」　最怕對方模仿這2個人

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對於柯文哲怕他模仿陳珮琪，郭子乾笑說，現在模仿陳珮琪已經力度太弱，不如模仿柯媽媽，此話一出，柯文哲立刻瞪大眼睛直說千萬不要，萬一柯媽媽現身那就不是驚悚可以形容的了，但柯文哲笑說：「或許下次可以請郭哥組成模仿團，主題就是柯P身邊的女人，這樣應該會造成很大的話題。」
郭子乾模仿柯文哲至少超過10年，連柯文哲都曾說過郭子乾是模仿他最像的人，神韻、語調如此維妙維肖，也因為模仿得太像，柯文哲屢次邀請郭子乾扮演分身站台，郭子乾回憶印象最深的是曾經兩人一起站在吉普車上掃街，「當時我在吉普車上拿著大聲公講民眾黨理念、施政方向等，滔滔不絕一直講，柯P一句話也插不上，好像在看秀一樣，沒想到，車子遇到紅綠燈停下來，柯P竟然問旁邊的路人，你覺得在這車上到底誰是郭子乾、誰是柯文哲，當時我聽到覺得這人太有趣了，因為一般政治人物不會有這種發問。」
而被問會不會擔心因為選舉站台而被貼上標籤，郭子乾說：「接選舉場不分黨派、不分顏色，有時候根本也沒有收錢，友情站台，例如賴坤成是我的非常要好的同學，他今年在台東也是激烈選區，我就是兩肋插刀去幫忙，所以我是選人不選黨，也希望自己用模仿沖淡一些緊張氣氛，讓政治不要如此箭拔弩張。」
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