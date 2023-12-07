嘉義縣友善寺廟標章及7座寺廟績優宗教團體獎

嘉義縣政府積極推動友善寺廟坡道政策，改善傳統寺廟階梯、門檻及高低落差，方便身障、年長者及家長帶幼兒推嬰兒車入廟參拜，全縣421座立案寺廟，已有386座符合友善寺廟認證，達成率91.7%，今(7)日上午在中埔鄉四十九庄保安宮舉辦友善寺廟掛牌儀式暨112年績優宗教團體表揚會，縣長翁章梁親自推著身障朋友參拜，並為友善寺廟掛牌。
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掛牌儀式頒發友善寺廟標章及7座寺廟績優宗教團體獎，縣府肯定宗教團體從事公益，共同推行友善寺廟，為縣民打造更友善的生活環境，翁章梁受到曾經「扛著」坐輪椅母親參拜的經驗啟發，上任後全面推動友善寺廟坡道政策，讓行動不便又有虔誠信仰的民眾更方便參拜。
民政處指出，友善寺廟政策獲各大寺廟響應，縣府也特別訂定專案計畫補助，但部分寺廟礙於空間、習俗等問題未能設置坡道，將持續派員積極輔導鼓勵響應，打造無障礙環境，方便鄉親祈福，獲得心靈的安慰與勇氣。
此外，新港奉天宮、溪北六興宮、朴子配天宮、梅山玉虛宮、溪口開元殿、水上奉天宮濟公廟及璿宿上天宮等7座寺廟獲績優宗教團體獎，民政處說，這些寺廟長期在教育文化、福利服務、慈善救濟等領域投入相當人力、物力及財力，如設立長照機構、社區關懷據點，提供急難救助、獎助學金，舉辦公益活動等。
翁章梁說，非常高興廟方都願意配合推動，往後坐輪椅的朋友就可以更方便入廟，手持清香虔誠參拜神明。翁縣長也分享當時母親年邁需靠輪椅行動，身體不舒服也總是唸著要神明保佑，帶著媽媽要到寺廟時才發現坐輪椅進不去，才間接誕生了寺廟無障礙的政策，謝謝大家的響應。