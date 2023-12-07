Klook獲2.1億美元融資！布局3關鍵領域　搶進東南亞中產市場

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Klook執行長暨聯合創辦人林照圍（Ethan Lin）表示，「亞洲旅遊市場快速增長的關鍵時刻，Klook宣布完成新一輪2億1千萬美元的融資，同時引入歐洲、韓國、泰國、菲律賓與印尼等亞洲大型機構的資金，讓整個投資陣容更加穩固且符合國際拓展趨勢，Klook也將憑藉著強勁的投資陣容和戰略資源，持續帶領亞洲旅遊業復甦與成長。」
Klook表示，作為立足亞洲，覆蓋全球的旅遊科技企業，來自美國、日本、新加坡等國際知名投資機構一直是Klook最強勁的後盾；共同走過疫情，攜手迎接旅遊業全面復甦，更見證Klook在今年首次達到整體獲利。過去12個月，Klook攜手日本軟銀集團持續推動跨境，擴大台灣入境市場，包括串接日本最大電子支付服務PayPay，讓日本旅客以最習慣且信賴的付款方式購買台灣旅遊商品；與東南亞最大共享服務平台Grab戰略合作，旅客在Grab App上透過Klook瀏覽並預訂台灣行程等。
對許多亞洲市場來說，2023年是旅遊復甦元年，出入境人次等重要旅遊指標大幅回升，航班水平也逐漸恢復，儘管還處於市場早期復甦階段，Klook已獲得迄今最亮眼的業務表現，遠超先前的里程碑；與疫情前2019年相比整體業績成長達3倍，年化訂單總額（Gross Booking Value）達30億美元（近千億台幣），更在今年公司成立第九年實現整體獲利，加上成功完成新一輪2.1億美元融資，代表Klook將保持高速增長的同時，邁入穩健獲利的新階段。
林照圍將此成績歸功於團隊持續不斷的努力與積累的實力，「即使在疫情間我們仍未停下腳步，加倍投入資源推動商家數位化和拓展商品品類，進軍飯店市場、強化租車庫存和服務、持續引進大型演唱會和展演活動等，讓我們能迅速且強勢的掌握最新旅遊趨勢和復甦商機」。
公司的成功也展現在品牌優勢上，Klook打從成立的第一天起便以行動優先打造所有用戶體驗，直到現在仍以App為獲取新用戶和鞏固既有用戶的體驗核心，目前Klook已有80%以上的訂單是在行動裝置上完成；令人印象深刻的是，2023年新用戶增長是2019年的2倍以上，回購用戶更超過總預訂量的一半，代表持續成長的顧客忠誠度。
林照圍（Ethan Lin）補充，「Klook強而有力的業務基礎，包括人均生產力成長3倍，帶動今年營收與利潤的顯著成長，也代表Klook已經準備好進入穩健擴張的新階段；同時整個亞洲仍處在疫情趨緩後的復甦期，2024年巴黎奧運和2025年大阪世博等全球大型活動將陸續展開，可預見的是亞洲旅客支出將繼續提升，線上業務和數位應用也會日漸普及，整個亞洲市場的前景呈現前所未見的正向與樂觀」。
據世界觀光旅遊委員會（WTTC）研究指出，全球旅遊業對GDP貢獻估計到2033年 將飆升至驚人的15.5兆美元；其中亞太區作為成長最快的區域，2023至2028年年均複合成長率達11% ，幾乎是北美和歐洲的2倍，此成長主要來自新興中產階級崛起、消費者支出增加，以及對獨特體驗的需求日益增加。Klook也專注於滿足亞太旅客對沉浸式旅遊的高度需求，向入境旅客展示亞洲的精彩之處。
Klook營運長暨聯合創辦人王志豪透露，「我們正在引領旅遊產業的轉型，滿足新一代數位原生旅客，他們熟悉和善於使用數位工具，對獨特體驗的渴求更加明確且強大；Klook的目標就是讓旅客能透過Klook App輕鬆地探索這個世界，無縫連結旅遊目的地裡所需的服務，包括身歷其境的體驗和便利的地面交通」。
新一輪融資資金將策略性的分配到三個關鍵成長領域；在產品創新方面，擴大城市通票方案（Klook Pass），讓旅客更方便的同時也能節省費用。其次透過Klook Kreator社群媒體聯盟計畫擴大社群和數位行銷，透過真實第一視角、用戶原生的內容推動轉換。第三則是透過持續整合的人工智慧技術推動創新。
最新與Google Cloud的合作，便是將整合Google Cloud生成式AI強化內容，包括自動翻譯、內容生成和客服聊天機器人；Klook更將進一步開展與其東南亞策略投資人的合作，提高市場佔有率和增長，搶進東南亞快速成長的中產階級市場。