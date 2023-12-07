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求助「除濕機推薦」釣出一票汐止人！狂推「吸水怪獸」：26年沒壞

▲連日陰雨潮濕到不行，住在汐止區的居民忍不住求助該買哪台除濕機，釣出在地鄉親一面倒力推三菱，另有一說則是「有錢三菱、沒錢日立」。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲連日陰雨潮濕到不行，住在汐止區的居民忍不住求助該買哪台除濕機，釣出在地鄉親一面倒力推三菱，另有一說則是「有錢三菱、沒錢日立」。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者周淑萍/綜合報導

新北汐止因位在大台北東側，只要有東北季風影響，降雨就會偏多，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮解釋，只要在東北季風影響期間，從基隆北海岸一路向內陸抬升，雨勢就會一路下到汐止。因此，汐止居民對「除濕」更加重視，有網友上網求助該買哪台除濕機，立刻引起在地人熱烈討論，不少人力推三菱，更封為「吸水怪獸」，甚至有人一用就26年，不過缺點就是噪音較大，且價格也明顯貴上許多。預算有限的話，日立、國際牌也獲不少推薦。

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有網友在粉專「汐止集團」發問，因為住在氣侯潮濕的汐止區，希望大家推薦功能強、噪音小又方便倒水的除濕機。此文一出，吸引不少汐止在地鄉親熱情回應，不少人更是力推「三菱」。綜合多數人意見，認為三菱雖然貴一點但值得，且除濕能力超強，被喻為「吸水怪獸」，甚至一台用了26年沒壞過，相當耐操，汐止鄉親力讚「直上三菱，無懸念」、「三菱電機，除濕機王者」。

但三菱相較於其他品牌售價較貴，且強勁的除濕力帶來的噪音難以忽略，對有些人來說可能會覺得干擾。也有人因此推薦LG，認為水箱容量大、除濕力強又安靜，而且還能烘鞋子，一機多用，如果想尋找主打安靜的機型，日立、國際牌噪音較小，但除濕能力相對差了一些。

▲台電專家點出選購除濕機的判斷公式。（圖／《台電電力粉絲團》）
▲台電專家點出選購除濕機的判斷公式。（圖／《台電電力粉絲團》）
至於如何選擇除濕機，台電粉絲團分享，買除濕機要依「使用空間的大小」來選購，才不會除濕力太小，讓除濕機負擔太大，除濕力太強又過於耗電。台電提供計算方式，以每平方公尺每天除濕0.24公升估算，1坪=3.3平方公尺，1坪約有0.8公升／天的除濕能力。

📍除濕的空間8坪：8X3.3X0.24=6.3，可選購6公升左右除濕能力的除濕機

📍除濕的空間24坪：24X3.3X0.24=19，可選購19公升左右除濕能力的除濕機

此外民眾在選購時要掌握3要點，包含：認明「商品檢驗標識」、選擇能源效率標示1級最省電、有濕度控制功能也比較節能。

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