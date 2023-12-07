日本政府催生！3胎家庭子女讀大學免學費 搶救少子化不靠男兒淚
東北亞國家的少子化問題相當嚴重，北韓領導人金正恩日前出席「全國母親大會」發表致詞，甚至流下男兒淚懇求北韓婦女生育更多孩子，以抵銷出生率下降的影響。無獨有偶，日本媒體今（7）日也報導日本政府將推出新的少子化對策，免除3胎家庭子女的所有大學與高等教育費用，希望藉此鼓勵父母生夠3名子女。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《日本經濟新聞》報導，日本政府已確定免除3胎家庭子女大學與高等教育費用的方針，將從2025年度開始實施，只要生夠3名子女就能免除費用，不設定任何排富條款的收入限制，大學、高等職業學校、短期大學等高等教育均適用。
日本政府今年已將無償獎學金與學費減免的對象，擴大到擁有兩個子女以及年收入低於380萬日圓、約新台幣82萬元的家庭，明年除了3胎家庭學費全免外，兩胎家庭獲得學費減免的年收入門檻也放寬到600萬日圓、約新台幣130萬元，進一步讓更多家庭受惠。針對教育學費問題，東京都日前也宣布2024年度開始，包括私校在內，將採取全體學生實質免學費的全額補助方針，希望減輕家長負擔。
為了應對少子化危機，岸田內閣提出「兒童未來戰略方針」、「異次元的少子化對策」等戰略，給予父母大量的金錢補助與政策支持，期待成為日本家庭多生子女的誘因。