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趙少康搶得到年輕票？最新數據揭超慘結果　聲量跳水

▲趙少康搶攻年輕票，但成效有限。（圖／資料照片）
▲趙少康搶攻年輕票，但成效有限。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

中廣董事長趙少康擔任國民黨總統參選人侯友宜副手，組成「侯康配」對戰民進黨「賴蕭配」和民眾黨「柯盈配」，但如何開拓年輕選票卻成為百年政黨最大難題。趙少康到底搶不搶得到年輕票？TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析趙少康擔任侯友宜副手以來，自11月25日至12月6日的網路輿情聲量走勢，結果發現，趙少康「開局」時聲量非常的高，11月25日當天創造超過5.5萬則超高聲量，然而熱度撐不過兩天聲量就疲軟，11月27日起聲量「腰斬」，剩下每日平均2.3萬則聲量；而12月起聲勢繼續跳水，至今每日平均聲量崩跌至1.3萬則，整體「開高走低」，明顯無法維持熱度。

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趙少康近期頻頻向年輕人喊話，預告將推出「石破天驚」的居住正義政策，讓年輕人買得起房子，也積極接受媒體專訪，並接受5所學校邀請，與年輕人面對面。不過，趙少康到底搶不搶得到年輕票？TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析趙少康擔任侯友宜副手以來，自11月25日至12月6日的網路輿情聲量走勢。

結果發現，趙少康「開局」時聲量非常的高，11月25日當天創造超過5.5萬則超高聲量，然而熱度撐不過兩天聲量就疲軟，11月27日起聲量「腰斬」，剩下每日平均2.3萬則聲量；而12月起聲勢繼續跳水，至今每日平均聲量崩跌至1.3萬則，整體「開高走低」，明顯無法維持熱度。儘管在這段時間內，趙少康叫陣民進黨、砲打柯文哲，幾乎每天都拋出不同的新聞話題，但從網路輿情數據觀察，他吸引網路族群、年輕族群的能力仍有待商榷。

此外，進一步分析趙少康的網路聲量來源，數據分析結果揭露，趙少康相關聲量最大來源，是經常轉貼各種新聞、討論政治議題的PTT論壇的八卦版（Gossiping），佔了趙少康總體聲量的22％，排名第二的是PTT論壇的政黑版（HatePolitics），聲量佔比為5％。值得注意的是，其餘的頻道幾乎全都是政治立場親藍的媒體，例如「中天新聞」、「新聞大白話」的YouTube頻道，以及「聯合新聞網」、及「TVBS新聞」的臉書粉絲專頁，另外還有趙少康、侯友宜個人的臉書粉絲專頁等。

整體而言，若以臉書頻道為例，趙少康的聲量有近7成的聲量集中在親藍媒體或自己陣營的粉絲專頁，這也凸顯趙少康試圖發動各類議題戰，想操作空戰以爭取年輕族群認同，然而目前觸及到的對象仍以藍營受眾為大宗，向外擴散話題、拓展新粉絲的能力相當有限。

實際上，趙少康擔任侯友宜副手的定位，被不少評論認為目的在於「鞏固深藍」。在趙少康活躍於政壇的年代，他便以擅長操作議題戰、文宣戰著稱，而後長年擔任政論節目主持人並經營媒體，對於熱門話題的掌握能力是無庸置疑的，從過去兩周的網路輿情數據觀察，趙少康確實已經激起藍營支持者的熱情，達成「鞏固深藍」的目的。不過，對於他宣稱欲爭取年輕選票部分，倘若趙少康在選前一個多月，還只會使用同一套戰術及打法，恐怕拓展票源的效果仍將會不如預期，遑論助侯友宜拚勝選。

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