緬甸素涼麵超吸睛！新住民秀手藝　辦多元飲食工作坊

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郭佳慧指出，越南飲食深受中華文化影響，但不管吃飯或吃麵，旁邊都有大量生菜及各式香菜佐著主食吃，也富含健康均衡飲食的概念。這次製作的緬甸素涼麵與涼拌茶葉過程簡單好上手，以後就能在茹素日幫媽媽加點新菜色。
張麗英表示，緬甸素涼麵加了小黃瓜絲、花生米粒、芫荽葉，再加上醬料，就成了好吃又香又辣的家鄉涼麵了；涼拌茶葉這道菜則是買到生的茶葉用鹽巴醃製，讓苦汁流出來再倒掉，之後加入香油、檸檬和辣椒醃製後，將白芝麻、花生、鷹嘴豆、蠶豆酥等放入。有客人來就可以用手各抓一點，放入口中既香又開胃。
素食對人體有哪些好處？張麗英說，素食者的飲食都是攝取植物性食品，因此可有效代謝膽固醇，而植物油脂多為不飽和脂肪酸及單元不飽和脂肪酸，植物食品也多含膳食纖維、抗氧化劑等維生素，有益身體健康。
台北市服務站蘇慧雯主任表示，許多新住民會將母國的料理帶入台灣，促使我國傳統的素食料理帶來新意，移民署邀請緬甸籍新住民張麗英製作多元文化素食，就是讓參與的新二代體驗異國料理之餘，也能了解素食的意義。
另外明年即將舉行二合一總統暨立法委員大選，在享用素食守護健康之餘，蘇慧雯也提醒大家別忘了一同捍衛我們的民主，向賄選黑金說不，遇到賄選情形請立即撥打檢舉專線0800-024-099撥通之後再按4，移民署邀請新住民共同反賄選。