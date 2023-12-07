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緬甸素涼麵超吸睛！新住民秀手藝　辦多元飲食工作坊

▲ 越南新二代郭佳慧體驗緬甸素涼麵及涼拌茶葉的製作與品嚐異國料理好滋味。（圖／移民署提供）
▲ 越南新二代郭佳慧體驗緬甸素涼麵及涼拌茶葉的製作與品嚐異國料理好滋味。（圖／移民署提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

隨著全球化的浪潮，台灣也深受各國飲食文化的影響，以往被認為是傳統中華文化的素食，也漸漸走向多元化。移民署台北市服務站日前舉辦「新二代多元文化素食料理體驗課程」，課程當中邀請緬甸籍新住民張麗英，現場更教導新二代們製作緬甸素涼麵與涼拌茶葉，也為我們的素食文化增添「新」意。

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素食你會想到什麼？傳統的雪中紅、老皮嫩肉抑是辣炒豆干？現在有著更多樣化的選擇。參與課程的越南新二代郭佳慧興奮地表示，以前只有在初一和媽媽一起吃素，因為是被要求才吃素，所以也沒特別覺得好吃與否，但透過課程才發現原來各國有著這麼豐富的素食料理。

郭佳慧指出，越南飲食深受中華文化影響，但不管吃飯或吃麵，旁邊都有大量生菜及各式香菜佐著主食吃，也富含健康均衡飲食的概念。這次製作的緬甸素涼麵與涼拌茶葉過程簡單好上手，以後就能在茹素日幫媽媽加點新菜色。

張麗英表示，緬甸素涼麵加了小黃瓜絲、花生米粒、芫荽葉，再加上醬料，就成了好吃又香又辣的家鄉涼麵了；涼拌茶葉這道菜則是買到生的茶葉用鹽巴醃製，讓苦汁流出來再倒掉，之後加入香油、檸檬和辣椒醃製後，將白芝麻、花生、鷹嘴豆、蠶豆酥等放入。有客人來就可以用手各抓一點，放入口中既香又開胃。

素食對人體有哪些好處？張麗英說，素食者的飲食都是攝取植物性食品，因此可有效代謝膽固醇，而植物油脂多為不飽和脂肪酸及單元不飽和脂肪酸，植物食品也多含膳食纖維、抗氧化劑等維生素，有益身體健康。

台北市服務站蘇慧雯主任表示，許多新住民會將母國的料理帶入台灣，促使我國傳統的素食料理帶來新意，移民署邀請緬甸籍新住民張麗英製作多元文化素食，就是讓參與的新二代體驗異國料理之餘，也能了解素食的意義。

另外明年即將舉行二合一總統暨立法委員大選，在享用素食守護健康之餘，蘇慧雯也提醒大家別忘了一同捍衛我們的民主，向賄選黑金說不，遇到賄選情形請立即撥打檢舉專線0800-024-099撥通之後再按4，移民署邀請新住民共同反賄選。

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