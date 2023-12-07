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冬天吹暖氣「電扇也要打開」！台電認證有助省電　擺放位置也有差

▲其實開啟暖氣時，最好也將「循環扇」打開，專家與台電皆認證有助保暖。（示意圖／翻攝photoAC）
▲其實開啟暖氣時，最好也將「循環扇」打開，專家與台電皆認證有助保暖。（示意圖／翻攝photoAC）

記者潘毅／綜合報導

近期台灣受到東北季風，各地區平地最低氣溫約在攝氏12度至17度，冷冷的天也讓許多民眾出動各種暖氣機，避免身體著涼。但其實開啟暖氣時，最好也將「循環扇」打開，專家與台電皆認證，這樣做不但可以更讓房間暖且「有助省電」。

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香港電器商「偉明電業」過去曾發文提醒「冬天也要開電扇，就可以讓天花板的熱空氣往下循環​」，並解釋原理「通常熱空氣都會往天花板聚集，因此要用循環扇強而有力且集中的風把他們帶回地面」。​

▲台電表示，電暖器+循環扇，可以讓熱空氣循環，加速暖房效果。若使用除濕機+循環扇，也能讓室內空氣對流，除溼效率更好。（圖／電力粉絲團）
▲台電表示，電暖器+循環扇，可以讓熱空氣循環，加速暖房效果。若使用除濕機+循環扇，也能讓室內空氣對流，除溼效率更好。（圖／電力粉絲團）
對此說法，台電電力粉絲團專家也認同並解釋：「電暖器+循環扇，可以讓熱空氣循環，加速暖房效果；除濕機+循環扇，讓室內空氣對流，除溼效率更好」，循環扇就是各種電器的「最佳省電助攻手」。

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▲開啟電暖器時，擺放位置也有很大學問，如果冷空氣，是從窗邊透進來的，就別把電暖爐拉到自己身旁，而是要放在窗戶旁邊，才可以把冷空氣變暖。（示意圖／翻攝自Pixabay）
而開啟電暖器時，擺放位置也有很大學問，胸腔暨重症專科醫師黃軒過去曾提醒：「大家都把電暖器對著自己釋熱，其實這是短暫取暖方式」，如果冷空氣，是從窗邊透進來的，就別把電暖爐拉到自己身旁，而是要放在窗戶旁邊，才可以把冷空氣變暖。「把房內空氣變暖，才能較長時間保暖」。同時也表示，只要把電風扇對著天花板吹，讓堆積的熱空氣散開，房間的溫度才會均和，「冬天吹風扇，不是對人吹的喔」

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