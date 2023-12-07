浪汪每天熱情招呼客人！工作太積極被收編 竟變「汽車銷售顧問」
一隻可愛的浪汪在某個雨天躲進巴西現代汽車（Hyundai）的代理總部，暖心的員工決定提供牠暫時的庇護所，讓牠能夠取暖溫飽。沒想到浪汪從此在公司內熱情招呼客人，也因為牠積極的工作態度，店經理決定聘請牠成為正式員工，成為史上最萌的銷售顧問，負責療癒客人以及所有內部同仁。浪汪甚至還因此拍了宣傳廣告，超暖結局讓眾人都融化了。
記者賴禹妡／綜合報導
一隻浪汪在某個雨天跑進汽車展示廳躲雨，牠渾身濕淋淋地正在發抖，讓員工於心不忍地把牠帶進公司擦乾身體，並給予食物充飢。從那天起，浪汪每天都會到公司報到，並坐在門口幫忙迎接每一位上門的客人，牠也被員工們取名為普萊姆（Tuscon Prime）。
普萊姆展現了牠的熱情與優點，當店員向客人銷售汽車時，牠負責陪客人的孩子玩耍、向客人撒嬌，讓客人能更加放鬆地聆聽解說，也意外讓公司的成交率變高，也漸漸地成為當地知名的動物明星。
普萊姆對公司的努力與付出，眾人皆有目共睹，因此店經理也決定正式聘請牠擔任「專業汪爪顧問」（pawfessional consultant），工作內容是負責賣萌以及療癒所有人。普萊姆還得到一張專屬的「員工證」，只見牠拍大頭照時露出最燦爛的笑容，從此之後都能在公司裡正大光明地吃飯、玩耍和睡覺。
店經理的決策受到總公司支持，甚至因為普萊姆的關係，開始發起許多友善動物的廣告宣傳，以及汽車廣告宣傳，普萊姆當然也參與其中。該店也表示歡迎賞車的客人攜帶自家寵物一起，落實友愛動物的初衷。