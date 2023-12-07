特企／電通行銷傳播集團榮獲《Campaign》AOY評選8項大獎

電通集團大北亞區曁台灣執行長唐心慧表示：「謝謝《Campaign》每年舉辦AOY這個獎項，更感謝評審對電通台灣的支持。這不僅是對電通數位轉型成功的肯定，也是我們持續進化的驅動力。面對多變詭譎的市場，我們已經做好萬全的準備邁向轉型下一階段：AI轉型。未來，我們將秉持——創意顛覆(Idea-led)、AI賦能(AI-Powered)、價值驅動(Value-Driven) 的三大核心理念，為企業的永續發展注入動力，並在大北亞市場中與區域夥伴攜手開拓更多商業機會，讓電通人才有更大舞台發揮，共同為商業與創新開創新的里程碑。」
近年來，電通集團不僅在內部進行整合、創新及服務轉型，同時也在整個行銷傳播產業鏈中推動合作串起生態鏈，持續發揮並擴大其影響力。在本次評選中，電通集團在大中華區大放異彩，從多個跨市場競爭項目中脫穎而出，包括「大中華區最佳B2C行銷代理商」金獎、「大中華區最佳內容行銷代理商」金獎、「大中華區最佳年度顧問代理商」銀獎、「大中華區最佳文化獎」銅獎及「大中華區最佳品牌體驗代理商」銅獎等，展現其頂尖的市場洞察、創意思維與數位創新等方面的全方位專業與協作能力。
而電通集團在台灣市場評選項目中，則拿下「年度最佳數位代理商」金獎，肯定其提供客戶領先的數據解決方案，不僅助力品牌商業成長，更為市場帶來嶄新體驗。旗下媒體品牌凱絡 (Carat)也奪下年度「最佳媒體代理商」金獎，反映出凱絡「以人為核心」傳播體驗轉型的成功，使其在競爭激烈的市場環境中不斷取得突破。
此次獲獎，是對電通集團在各領域的傑出表現的一大肯定，更展現其對於市場趨勢的前瞻洞察和領先布局。展望未來，電通集團將依循「One dentsu一個電通」的發展願景全面整合策略、創意、數據、技術、媒體和體驗設計，為客戶創造獨特多元的行銷解決方案，並貫徹B2B2S（Business to Business to Society）企業理念，成為客戶永續成長的最佳夥伴。
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