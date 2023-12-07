▲舌苔刷不掉怎麼辦？中醫院長指原因，按穴位、泡腳助改善！

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一般正常的舌苔：吳淳惠院長表示，一般正常的舌苔是舌頭上的苔狀物，主要是由舌頭的上皮細胞、口腔細菌、食物碎屑等所組成，顏色是薄白而濕潤。舌苔出現異常影響因素可包含飲食、咀嚼、身體狀態等，例如最常見的就是腸胃功能出問題。當然，也可能受食物或藥物染色所影響。
異常舌苔３大型態：異常的舌苔大方向而言可為３種型態，包括了黃色、白厚、黑灰色。黃色的舌苔、甚至黃色厚重的舌苔，常見的原因就是火氣大，也就是西醫指的發炎，可能因熬夜、感冒、生病等所致。而白色厚重的舌苔則常見為濕氣較重、痰濕體質，這多半與消化、代謝、循環不佳有關。至於黑灰色的舌苔除了可能受食物或藥物染色之外，需留意可能和嚴重疾病有關，上火、發炎情況較嚴重，例如慢性腎病、癌症等，不過此情況較為少見。
從舌頭看身體對應部位，異常舌苔留意腎、脾、胃、腸。
為什麼舌苔刷不掉？吳淳惠院長表示，舌苔在一般情況下是刷得掉的，用軟毛牙刷輕刷即可，不過其實也不需要特別去刷。而刷不掉的舌苔多半就會和上述原因有關，可視為一種「症狀」，因此會很難刷掉，頂多少刷掉一點點，但很快又會恢復原狀。
舌苔的位置代表著？院長也指出，其實從中醫的觀點來看，舌頭可對應身體部位，舌尖對應心肺、舌頭中間是脾胃、舌根則為腎、兩側為肝膽。舌苔常見出現在舌根至舌頭中間一帶，器官也會影響鄰近器官，因此若有發現厚重或異常舌苔，建議多留意腎、脾、胃、腸。
中醫如何治療異常的舌苔？院長例舉３方向對症下藥！
吳淳惠院長建議，民眾若發現舌苔可輕刷嘗試清除，但若都刷不掉，自然得找出這個症狀的原因，到中醫診所看舌苔會先了解舌苔的狀態，並予以對應的治療。
白厚的舌苔：厚重白色的舌苔，因濕氣較重、痰濕體虛所引起，背後原因也可能包括消化功能不佳、代謝水分功能不佳等，吳淳惠院長就會以四神湯等健脾利濕的藥膳幫助患者改善。並也會透過針灸於虎口的合谷穴、肚臍上方的中脘穴、肚臍兩側的天樞穴、於膝蓋外側下方的足三里穴等進行治療，以提升代謝能力。這些穴位民眾日常也可多按摩。飲食方面常見多和口味較重或是生食太多等因素有關，影響到腸胃功能所引起，就會建議飲食清淡、避免生食及重口味等。
黃色的舌苔：黃色舌苔常見為熬夜、火氣大、感冒、生病等身體健康狀態不佳時所引起，吳淳惠院長就會視情況可能使用四神湯，或熱象較明顯時使用二神湯、溫膽湯等。穴位方面，除了上述提升代謝、利濕的穴位，另也包括位於大拇指的魚際穴，可幫助減緩感冒引起的黃痰、喉嚨痛、清熱、洩火等。飲食方面則建議以好消化、清熱利火的食材，例如冬瓜、絲瓜、苦瓜、大白菜等，搭配充足睡眠、多加喝水，避免甜食以減少生痰化熱。
黑灰的舌苔：至於黑色舌苔，治療上就會特別針對背後的疾病進行治療，例如針對慢性腎病、癌症等進行治療。
舌苔異常也可以泡泡腳！吳淳惠院長表示，舌苔除了黑色以外，雖然治療視情況而有所不同，不過通常都有腸胃狀態不佳或基礎代謝不佳的狀況，建議可以用溫熱水泡腳，提升身體循環、腸胃整體循環，對於改善舌苔也更有幫助。
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