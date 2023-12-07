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慶新北捷運營運五週年　安坑輕軌光影列車秀下周六日登場

▲慶祝新北捷運通車營運五週年，安坑輕軌將展演炫目燦爛的光影列車秀。（圖 ／新北捷運公司提供）
▲慶祝新北捷運通車營運五週年，安坑輕軌將展演炫目燦爛的光影列車秀。（圖 ／新北捷運公司提供）

記者吳嘉億／新北報導

為慶祝新北捷運通車營運五週年，新北捷運公司將於16日、17日周末晚間7時推出「光之所向－光曜暗坑」光影列車秀，搭配歌曲及6段音樂故事，還邀請原住民藝人林慶台為序幕開場，透過光影列車的展演，為今年劃下圓滿的結語，以光芒迎向未來。

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▲慶祝新北捷運通車營運五週年，安坑輕軌將展演炫目燦爛的光影列車秀。（圖 ／新北捷運公司提供）
▲慶祝新北捷運通車營運五週年，安坑輕軌將展演炫目燦爛的光影列車秀。（圖 ／新北捷運公司提供）
新北捷運公司表示，2022年時為慶祝淡海輕軌營運滿三週年及運載乘客量破1,000萬，曾與日本九州旅客鐵道株式會社合作推出「光之所向－光影列車秀」，獲得眾多好評，並創下台日連線同步線上直播及多家日媒報導的成效，為淡水在地民眾及軌道迷帶來別開生面的精彩表演。

新北捷運公司說明，本次「光之所向－光曜暗坑」將於安坑輕軌機廠出發往K09十四張站方向行駛，不載客也不停靠車站，全程歷時23分鐘；另在K07陽光運動園區的會場，將以夜間全程空拍轉播方式帶來直播演出，希望能為今年劃下圓滿的結語，以光芒迎向未來。

除了光影列車秀之外，新北捷運公司也與新北捷運工程局、新北市原民局及新店區公所合作推出兩日的「陽光植覺市集」，有大來自新店地區的在地特色商家及農特產市集，還有原民元素的商品展售及特色表演，希望推廣新店安坑的在地特色及原民元素，讓更多民眾瞭解新店安坑地區的在地美好。

新北捷運公司說到，搭配活動推出限量紀念版「三線車廂迴力車紀念套組」，裡面含有淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線的迴力模型車頭各一列，每日各100個名額，採現場索取號碼牌，只送不賣，於活動結束後，於現場抽出幸運民眾獲得；當日開放領取號碼牌排隊的時間為下午5時，於6時正式發放號碼牌入場，號碼牌採限量發放，發完為止。

新北捷運公司說到，「光之所向－光曜暗坑」光影列車秀可於年代新聞YouTube頻道、新北捷運YouTube頻道新北市捷運工程局粉絲專頁新北市新店區公所粉絲專頁等線上直播觀看，歡迎民眾一同於線上觀看。

▲慶祝新北捷運通車營運五週年，安坑輕軌將展演炫目燦爛的光影列車秀。（圖 ／新北捷運公司提供）
▲慶祝新北捷運通車營運五週年，安坑輕軌將展演炫目燦爛的光影列車秀。（圖 ／新北捷運公司提供）

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