慶新北捷運營運五週年　安坑輕軌光影列車秀下周六日登場

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新北捷運公司說明，本次「光之所向－光曜暗坑」將於安坑輕軌機廠出發往K09十四張站方向行駛，不載客也不停靠車站，全程歷時23分鐘；另在K07陽光運動園區的會場，將以夜間全程空拍轉播方式帶來直播演出，希望能為今年劃下圓滿的結語，以光芒迎向未來。
除了光影列車秀之外，新北捷運公司也與新北捷運工程局、新北市原民局及新店區公所合作推出兩日的「陽光植覺市集」，有大來自新店地區的在地特色商家及農特產市集，還有原民元素的商品展售及特色表演，希望推廣新店安坑的在地特色及原民元素，讓更多民眾瞭解新店安坑地區的在地美好。
新北捷運公司說到，搭配活動推出限量紀念版「三線車廂迴力車紀念套組」，裡面含有淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線的迴力模型車頭各一列，每日各100個名額，採現場索取號碼牌，只送不賣，於活動結束後，於現場抽出幸運民眾獲得；當日開放領取號碼牌排隊的時間為下午5時，於6時正式發放號碼牌入場，號碼牌採限量發放，發完為止。
新北捷運公司說到，「光之所向－光曜暗坑」光影列車秀可於年代新聞YouTube頻道、新北捷運YouTube頻道、新北市捷運工程局粉絲專頁、新北市新店區公所粉絲專頁等線上直播觀看，歡迎民眾一同於線上觀看。