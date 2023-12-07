迎雙12購物節！超商美式、拿鐵「買10送10」可寄杯 7-11咖啡27元
雙12購物節來了，OK超商推出限時優惠，包括寄杯咖啡買10送10，美式、拿鐵通通有，還有門市購買純喫茶聯名飲品，包括茶醇奶茶和仲夏水果茶單杯有7折優惠。此外，7-11雙12咖啡優惠也已經開跑，包括寄杯美式45杯1212元，平均單杯27元開喝，今（7）日門市還有思樂冰全品項買1送1。
記者鍾怡婷/綜合報導
OK超商歡慶雙12購物節，12月14日一日限定，雲端商城購買「大杯莊園級美式/拿鐵享買10杯送10杯」，美式原價45元、特價23元，拿鐵原價55元、特價28元，加碼再贈送會員點數888點，線上寄杯可隨買隨取。且12月12日起至12月14日前，於OKmall消費單筆滿1212元，贈送莊園級中美式兌換券5張（限300名）。
門市則是12月11日起至12月13日，購買純喫茶聯名飲品7折優惠，醇奶茶（原價50元、特價35元）和純喫茶仲夏水果茶（原價70元、特價49元）。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜12月7日
◾思樂冰全品項大杯買1送1（原價39元、特價20元）
📍APP｜12月6日至12月13日
◾大杯美式咖啡45杯1212元，限量10萬組。
◾厚乳拿鐵27杯1212元，限量10萬組。
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選30杯1212元，限量3萬組。
◾經典純奶茶／純奶青任選35杯1212元，限量3萬組。
◾中杯精品拿鐵／中杯精品美式任選20杯1212元，限量3萬組。