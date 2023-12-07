UNIQLO感謝祭「隱藏規則」公開！990元衣服變590元　錯過再等半年

迎雙12購物節！超商美式、拿鐵「買10送10」可寄杯　7-11咖啡27元

▲雙12購物節來了，OK超商推出限時優惠，包括寄杯咖啡買10送10，美式、拿鐵通通有。（圖／業者提供）
▲雙12購物節來了，OK超商推出限時優惠，包括寄杯咖啡買10送10，美式、拿鐵通通有。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

雙12購物節來了，OK超商推出限時優惠，包括寄杯咖啡買10送10，美式、拿鐵通通有，還有門市購買純喫茶聯名飲品，包括茶醇奶茶和仲夏水果茶單杯有7折優惠。此外，7-11雙12咖啡優惠也已經開跑，包括寄杯美式45杯1212元，平均單杯27元開喝，今（7）日門市還有思樂冰全品項買1送1。

我是廣告 請繼續往下閱讀
OK超商歡慶雙12購物節，12月14日一日限定，雲端商城購買「大杯莊園級美式/拿鐵享買10杯送10杯」，美式原價45元、特價23元，拿鐵原價55元、特價28元，加碼再贈送會員點數888點，線上寄杯可隨買隨取。且12月12日起至12月14日前，於OKmall消費單筆滿1212元，贈送莊園級中美式兌換券5張（限300名）。

門市則是12月11日起至12月13日，購買純喫茶聯名飲品7折優惠，醇奶茶（原價50元、特價35元）和純喫茶仲夏水果茶（原價70元、特價49元）。

▲OK攜手純喫茶玩創意，以經典紅茶與綠茶為基底，玩出新風味「醇奶茶」與「仲夏水果茶」。（圖／業者提供）
▲OK攜手純喫茶玩創意，以經典紅茶與綠茶為基底，推出「醇奶茶」與「仲夏水果茶」。（圖／業者提供）
🟡7-ELEVEN

📍門市｜12月7日

◾思樂冰全品項大杯買1送1（原價39元、特價20元）

📍APP｜12月6日至12月13日
◾大杯美式咖啡45杯1212元，限量10萬組。

◾厚乳拿鐵27杯1212元，限量10萬組。

◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選30杯1212元，限量3萬組。

◾經典純奶茶／純奶青任選35杯1212元，限量3萬組。

◾中杯精品拿鐵／中杯精品美式任選20杯1212元，限量3萬組。

▲7-11線上寄杯自12月6日起，開跑「歡慶雙12」優惠。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯自12月6日起，開跑「歡慶雙12」優惠。（圖／業者提供）

真的會喝醉！全家拿鐵、紅茶「倒整罐蘋果威士忌」　送舒壓捏捏杯

限3天！全家特濃拿鐵買1送1　五大商品買1送1「有泡麵、冰淇淋」

慶中華隊三連勝！7-11咖啡、思樂冰「買1送1」　寄杯買2送2限今天

全家畬室霜淇淋強敵！7-11推「18度C巧克力霜淇淋」　販售門市曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞