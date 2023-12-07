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台北最強評價夜市不是士林！現任「3巨頭」曝光　遊客逛10年不膩

▲饒河街夜市在多達6.5萬則遊客評價中，斬獲了4.2顆星的評價。（圖／饒河街夜市臉書）
▲饒河街夜市在多達6.5萬則遊客評價中，斬獲了4.2顆星的評價。（圖／饒河街夜市臉書）

記者潘毅／綜合報導

台灣的夜市文化揚名國際，許多觀光客飛來台灣觀光，都一定會逛上一次夜市，而在首都台北的眾多夜市中，哪裡又最深得遊客的喜愛與好評呢？從各夜市最新的Google評價中，也能找出遊客量與好評兼具「3巨頭」，其中卻不包含國際知名度最高的士林夜市，而是由「南機場、饒河、寧夏」三個夜市奪下。

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日前有鄉民在論壇PTT上發文，表示自己是桃園人，因此很常跑到台北逛夜市，但近幾年去的頻率卻減少了，也不知道各地夜市出現了甚麼變化，因此想問：「若週末想去一趟台北逛夜市，大家會最推薦哪裡？」

貼文下方鄉民的答案眾說紛紜，但若直接查看台北各大夜市的Google評價資料，會發現遊客評價最好又多的三巨頭分別為「饒河街夜市」、「寧夏夜市」、「南機場夜市」

▲饒河街夜市在多達6.5萬則遊客評價中，斬獲了4.2顆星的評價。（圖／饒河街夜市臉書）
▲饒河街夜市在多達6.5萬則遊客評價中，斬獲了4.2顆星的評價。（圖／饒河街夜市臉書）
首先是饒河街夜市，在高達6.5萬則遊客評價中，斬獲了4.2顆星的評價，許多遊客大讚「搭捷運或是火車都很方便」，且外國觀光客有變多的趨勢，美食重覆性不算高，這些優勢也讓饒河街，在疫情後「取代士林夜市地位」，更有在地人表示：「饒河街從小逛到大，10幾年都不膩」。

▲過年期間搭起雨遮，已經是寧夏夜市的慣例。（圖／《爆廢公社》）
▲寧夏夜市已經有超過60年歷史，從古早小吃到創新的口味通通都有。（圖／《爆廢公社》）
第二名則是寧夏夜市，累積多達5.3萬則遊客評價，仍維持4.2顆星的評價，許多遊客也大讚，該地美食眾多，同樣也有重複性不大的優點，因為已經有超過60年歷史，從古早小吃到創新的口味通通都有，但也有遊客發現，這個地方遊玩的攤位較少。

▲南機場夜市，逛一圈無雷。（圖／我是萬華人，網友直男嚴選授權提供）
▲南機場夜市，算是小巧型的夜市，但美食種類仍應有盡有，且很少有雷。（示意圖／我是萬華人，網友直男嚴選授權提供）
第三名則是南機場夜市，在高達3萬則遊客評價，卻擁有高達4.3顆星的平均好評，許多遊客到當地後，也認為南機場夜市規模雖然相對不大，但是美食應有盡有，排隊動線、整體環境也算整潔，還有廁所能使用，但也有人建議，若能在在傍晚「禁止機車進去」，可能會更有助維持人流動線。

▲士林夜市Google評價中，有著最高的外國觀光客留言比例。（圖／饒河街夜市臉書）
▲士林夜市Google評價中，有著最高的外國觀光客留言比例。（圖／饒河街夜市臉書）
至於在國際觀光客名聲最響亮的士林夜市，則僅有1.3萬則評價，但也有4.1顆星好評，評論裡面更可看到許多來自日、韓、英語系外國遊客的留言，是外國觀光客給予評價比例最高的夜市，不過也有韓國遊客，在昨（6）日到了士林夜市後，留下了2星評價，坦言「聽到很多人說它是三大夜市之一，所以我就相信了」，但到了現場卻發現平日的攤位數不多，食物選擇頗少，因此反而更推薦去「西門町夜市」。

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