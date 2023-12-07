台北最強評價夜市不是士林！現任「3巨頭」曝光　遊客逛10年不膩

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貼文下方鄉民的答案眾說紛紜，但若直接查看台北各大夜市的Google評價資料，會發現遊客評價最好又多的三巨頭分別為「饒河街夜市」、「寧夏夜市」、「南機場夜市」。
首先是饒河街夜市，在高達6.5萬則遊客評價中，斬獲了4.2顆星的評價，許多遊客大讚「搭捷運或是火車都很方便」，且外國觀光客有變多的趨勢，美食重覆性不算高，這些優勢也讓饒河街，在疫情後「取代士林夜市地位」，更有在地人表示：「饒河街從小逛到大，10幾年都不膩」。
第二名則是寧夏夜市，累積多達5.3萬則遊客評價，仍維持4.2顆星的評價，許多遊客也大讚，該地美食眾多，同樣也有重複性不大的優點，因為已經有超過60年歷史，從古早小吃到創新的口味通通都有，但也有遊客發現，這個地方遊玩的攤位較少。
第三名則是南機場夜市，在高達3萬則遊客評價，卻擁有高達4.3顆星的平均好評，許多遊客到當地後，也認為南機場夜市規模雖然相對不大，但是美食應有盡有，排隊動線、整體環境也算整潔，還有廁所能使用，但也有人建議，若能在在傍晚「禁止機車進去」，可能會更有助維持人流動線。
至於在國際觀光客名聲最響亮的士林夜市，則僅有1.3萬則評價，但也有4.1顆星好評，評論裡面更可看到許多來自日、韓、英語系外國遊客的留言，是外國觀光客給予評價比例最高的夜市，不過也有韓國遊客，在昨（6）日到了士林夜市後，留下了2星評價，坦言「聽到很多人說它是三大夜市之一，所以我就相信了」，但到了現場卻發現平日的攤位數不多，食物選擇頗少，因此反而更推薦去「西門町夜市」。