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台南各地聖誕樹比一比

▲奇美博物館前的聖誕樹被評選為全市第一，主因有漂亮的博物館襯托（圖／記者劉悅儷攝，2023,12,07）
▲奇美博物館前的聖誕樹被評選為全市第一，主因有漂亮的博物館襯托（圖／記者劉悅儷攝，2023,12,07）

記者劉悅儷/台南報導

今年台南市那些地方有大型聖誕樹? 網路以「神整理」聞名的「 TAINAN STYLE」費心思幫大家整理出來，其中獲5顆星的是奇美博物館、新光三越新天地和南紡購物中心。但也有網友欣賞後甲教會像蛋糕裙的聖誕樹; 大同路離奇美博物館只有5分鐘車程的咖啡店「車妃」店門口一株很「阿凡達」的耶誕樹也被拿出來按讚，但也有酸民網友反諷；沒有一棵是活的！

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TAINAN STYLE票選今年10大聖誕樹，滿分的是奇美博物館，得高分的原因是「有奇美博物館當背景襯托，很難不滿分」。第2的新光三越新天地「潔白耶誕樹超美，加上雪花更加夢幻」。第3名的南紡購物中心「巨大聖誕樹與熊大店長，可愛度第1名」。以上3株都獲5顆星評價。


4顆星的有三井OUTLET以迪士尼音樂搭配雪花秀的耶誕樹，粉絲直接就發瘋，可惜樹小了些。後火車站大遠百成功店聖誕樹上有很多特別裝飾，整棵樹超級亮「比情侶還閃」。此株預計9日晚由遠東集團董事長徐旭東點燈，每年都結合送鞋到偏鄉的公益活動，堪稱是公益聖誕樹。


中正路河樂廣場的聖誕樹造型特別、顏色繽紛，網友說很像水母或雞心串，夜晚搭配整個河樂廣場的燈光水景，美不勝收。新營文化中心前的聖誕樹純白色，搭配附近綠川燈區，很好拍照，也獲4顆星評價。


3顆星的聖誕樹有歸仁教會，以數個三角構成的黃金三角型耶誕樹; 永康總圖前的聖誕樹，網友總評：晚上比較美，樹雖很大棵，但旁邊造景怪怪的。


昨天才亮相的文學館前「寶島萬花」聖誕樹係睽違5年才重返圓環區，評分時尚未裝好，所以沒有星等。


網友們看到TAINAN STYLE今年聖誕數的總整理，還列出亮燈時間和展期，都非常感謝小編長期以來對台南風土人情的用心和貢獻。但難免也有遺「株」，網友就貼出後甲教會4個三角型構成的聖誕樹和歸仁教會相呼應，看來教會都喜歡以「三位一體」的概念設計聖誕樹。也有網友貼出同位於大同路省公路旁的「車妃」店前一棵藍色系、又會噴煙的「阿凡達」聖誕樹，建議網友看完奇美博物館順便遶到此處喝咖啡欣賞。

▲大同路“車妃”咖啡店前的“阿凡達”色系聖誕樹（圖／網路提供）
▲大同路“車妃”咖啡店前的“阿凡達”色系聖誕樹（圖／網路提供）
但也有網友劈頭就一句: 「沒有一棵是活（體）的」來吐槽。目前台灣各地的聖誕樹大部分都是多媒材建構式藝術，又地處亞熱帶，要找真正活的聖誕樹來裝飾有點難度，大家都說這樣已經很不容易了，請不要再給各主辦單位苛責。

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