台南各地聖誕樹比一比

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TAINAN STYLE票選今年10大聖誕樹，滿分的是奇美博物館，得高分的原因是「有奇美博物館當背景襯托，很難不滿分」。第2的新光三越新天地「潔白耶誕樹超美，加上雪花更加夢幻」。第3名的南紡購物中心「巨大聖誕樹與熊大店長，可愛度第1名」。以上3株都獲5顆星評價。
4顆星的有三井OUTLET以迪士尼音樂搭配雪花秀的耶誕樹，粉絲直接就發瘋，可惜樹小了些。後火車站大遠百成功店聖誕樹上有很多特別裝飾，整棵樹超級亮「比情侶還閃」。此株預計9日晚由遠東集團董事長徐旭東點燈，每年都結合送鞋到偏鄉的公益活動，堪稱是公益聖誕樹。
中正路河樂廣場的聖誕樹造型特別、顏色繽紛，網友說很像水母或雞心串，夜晚搭配整個河樂廣場的燈光水景，美不勝收。新營文化中心前的聖誕樹純白色，搭配附近綠川燈區，很好拍照，也獲4顆星評價。
3顆星的聖誕樹有歸仁教會，以數個三角構成的黃金三角型耶誕樹; 永康總圖前的聖誕樹，網友總評：晚上比較美，樹雖很大棵，但旁邊造景怪怪的。
昨天才亮相的文學館前「寶島萬花」聖誕樹係睽違5年才重返圓環區，評分時尚未裝好，所以沒有星等。
網友們看到TAINAN STYLE今年聖誕數的總整理，還列出亮燈時間和展期，都非常感謝小編長期以來對台南風土人情的用心和貢獻。但難免也有遺「株」，網友就貼出後甲教會4個三角型構成的聖誕樹和歸仁教會相呼應，看來教會都喜歡以「三位一體」的概念設計聖誕樹。也有網友貼出同位於大同路省公路旁的「車妃」店前一棵藍色系、又會噴煙的「阿凡達」聖誕樹，建議網友看完奇美博物館順便遶到此處喝咖啡欣賞。
但也有網友劈頭就一句: 「沒有一棵是活（體）的」來吐槽。目前台灣各地的聖誕樹大部分都是多媒材建構式藝術，又地處亞熱帶，要找真正活的聖誕樹來裝飾有點難度，大家都說這樣已經很不容易了，請不要再給各主辦單位苛責。