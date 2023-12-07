一家4口出遊遇死劫！國道休旅車遭巨輪砸中釀1死 肇事司機判決曝
高雄一名郭姓男子，2021年2月間帶著1家4口出遊，不料行經國道1號南下364.3K處時，一輛聯結車輪胎突然掉落，當場砸中郭男車輛，導致坐在副駕駛座的郭妻逝世，後座2名女兒也分別受傷，案經審理，地方法院一審判處黃姓聯結車司機及岩姓板台車主8月、10月徒刑，上訴二審後，高分院考量2人各以400萬、390萬與郭家達成和解，宣告緩刑2年，可上訴。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，2021年2月27日上午，黃男駕駛聯結車沿國道1號北上，但途中板台車右後方車輪意外掉落，飛往對向車道，不偏不倚砸中郭男駕駛的休旅車副駕駛座車頂，強大衝擊力造成郭妻頭顱受到重創、當場死亡，至於後座的女兒也分別出現輕重傷。
法院審理後指出，岩男既是板台所有人，除了應依規定接受車輛檢驗外，亦要按照原廠規定時間自行實施保養檢查，以免意外發生，而黃男使用該板台2、3年之久，熟悉相關機件狀況，也需再行駛高速公路前妥善檢查，因此認定2人均有過失，依法判處岩男10月、黃男8月徒刑；案件上訴後，高雄高分院考量雙方已以岩男賠償郭家4百萬元、黃男賠償390萬元達成和解，故予2人緩刑2年。