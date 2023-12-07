全台最大「唐吉訶德」開幕 必逛3個全新南台灣獨家專區
南部獨家全台最大「DON DON DONKI」今(7)日開幕，大立百貨門外一早就排起長長人龍等待入場。高雄市長陳其邁出席業者的改裝開幕記者會與大立百貨、DON DON DONKI及無印良品代表共同為活動剪綵。陳其邁感謝業者選擇投資高雄，他還打趣說，已經提供許願清單給業者代表，希望能夠逐一實現這份願望清單，讓市民朋友不必跑日本或其他城市。
記者陳美嘉／高雄報導
指標日系零售雙雄「DON DON DONKI」、「MUJI無印良品」雙雙進駐高雄大立百貨並開設全台最大旗艦店，為商圈帶來超人氣。唐吉訶德亞太區社長町田悟史說明，唐吉訶德首次進軍南台灣，能落腳高雄開設千坪旗艦店是達成由衷的心願，大立店獨家引進全球第二家「若櫻壽司」，還有和牛串、安田精米、現煮食堂。並以最高誠意推出3個全新南台灣獨家專區，包含「OUTDOOR 戶外用品區」、「DONKI SAKE日本酒專賣區」，以及「 COCOKAWAII 可愛選品專區」，提供顧客最安心、安全、開心的消費體驗。唐吉訶德希望能受到高雄市民朋友的喜愛以外，還有更大的企圖心，期待能在高雄開展2號店、3號店。
高市府經發局表示，進駐業者當中的DON DON DONKI，是市府自前（110）年主動邀請日本團隊，去年副市長羅達生率團訪日拜會招商，並與大統集團團隊共同努力促成。未來市府將針對市民期待的連鎖商業品牌，持續接洽招商，也期待在大立百貨的帶動下，串連高雄表參道沿線以及中央公園、新堀江商圈，打造觀光購物商圈的新風貌。
大統集團董事吳冠威指出，期待這次的改裝開幕帶給市民耳目一新的大立百貨，未來持續推進改裝，吸引重量級品牌新櫃進駐，促進五福大立商圈至駁二特區形成帶狀經濟發 展，成為高雄觀光購物最亮眼新地標。
大立週年慶12/5-12/31登場，規劃眾多優惠活動，包括品牌滿額集點贈、日本獨家滿額禮、指定櫃位享回饋等優惠。即日起至12/13有消費滿千送百回饋、首六日再加碼刷卡滿500元送屋台美食祭，除此之外，全館滿額贈特別加碼企劃，即日起至12/31兩館期間繽紛卡消費累計達限定門檻即可將一蘭拉麵豚骨杯麵或日本限定手提包帶回家，限量兌換。