礁溪鄉金柑鮮果搶鮮上市 林姿妙：品嚐酸中帶甜戀愛般好滋味
宜蘭縣礁溪鄉農會今（7）日辦理金柑鮮果暨新品上市發表會，宜蘭縣長林姿妙出席與大家一起採摘金柑（棗）鮮果，並向全國民眾推薦新發表的金棗核桃糕，呼籲消費者多多採購，一同品嚐那酸中帶甜，有如戀愛般的美好滋味。
記者吳嘉億／新北報導
林姿妙表示，宜蘭縣好山好水產好農產品，尤其礁溪鄉物產更是豐饒，其中溫泉蔬菜、五峰茶、溫泉米、金柑等農產品更是聞名全台；每逢歲末時節就是金柑上市季節，因宜蘭氣候環境適宜，全國90％以上金柑產自宜蘭，也讓宜蘭贏得金棗（柑）故鄉美名。
礁溪鄉農會總幹事吳宜珮表示，為提高金柑銷售價格，自2003年起積極開拓鮮果市場，主力品種「長實金柑」不僅深受國內消費者喜愛，黃水晶品系更是供不應求，市場銷售價每台斤高達300元；另為提高金柑附加價值及多元利用，農會開發各式加工產品，因應不同消費族群需求，對於接下來將到的年節甜品零嘴市場，今日發表的金棗核桃糕可望吸引大家目光與採購。
吳宜珮說到，金棗核桃糕採用嚴選蘭陽平原金棗與美國加州核桃天然食材為原料，運用獨家工法及傳統工序創新手法，獨家生產技術融入食材，口感酸甜鬆軟，金棗果肉香甜與核桃齒頰留香，酸甜醇厚鬆軟不黏牙，非常適合與親朋好友一同品嚐。