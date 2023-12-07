遭控餐廳有「賴堅綠啤」影射賄選 王世堅批游淑慧邪惡：小題大作
台北市議員、國民黨立委參選人徐巧芯日前因為送壽麵遭控賄選，同黨議員則跳出來表示接獲爆料，選區中內許多餐會出現了一箱箱印有民進黨總統參選人賴清德和市議員、立委參選人王世堅照片的啤酒，她質疑，為什麼「賴啤可以，巧芯麵不行？」對此，王世堅表示，該場合是里長宴席開9桌，他送兩箱啤酒當伴手禮，且游淑慧當天也在場，「我覺得他這是很莫名其妙、小題大作」
記者邱新博／台北報導
王世堅今（7）日在市議會受訪澄清表示，在競選期間，各競選總部都會收到饋贈，飲料、啤酒，他與他的團隊都不喝酒，地方有重要活動行程時，他就會帶合適的過去；王世堅說，上禮拜天中午里長好意慰勞，辦了9桌的宴席，也邀請他和其他立委、議員公職過去，他跟助理當然去了，這是基本的半手禮，那天宴席一桌算7000元，一個人700元，兩位就1400，「我帶兩箱啤酒送9桌賓客來喝是很合理，一箱600兩箱1200，我送兩箱過去，難道我去白吃白喝魚肉鄉民嗎？」，「這是人之常情，不用小題大作」
王世堅說，重新算一次，啤酒是競總成立時支持者送的，用實際價格來算，一箱24瓶、600元，一個人14元，情理法而言，這事情根本小題大作。
王世堅說，對手游淑慧從選舉開始一路上對他汙衊，他認為游淑慧年少無知就算了，選舉是一時的，做人一輩子，「怎麼可能參與地方活動空手到，難道公職人員是去魚肉鄉民的嗎？不管是慰勞宴、宮廟餐會，都會預留做為給議員立委公職們，請為這些宴席費用誰出？所以當然，我們受邀的立委議員公職，都禮貌上會有禮品去，送個茶送個啤酒，會很適當去衡量。」
王世堅更說，當天9桌的慰勞宴，「我的對手也有去啊」，指游淑慧也發給每桌賓客一包濕紙巾，質疑那不是也十幾元嗎？「我都忍下來了，因為我覺得對手年幼無知，但在我瞭解她的年齡後，我希望他不要再這樣，那就不是年幼無知，是邪惡」。
王世堅說，自己沒有什麼好怕的，「我王世堅光明磊落，沒有在閃躲的」，並反問游淑慧，「妳本身也去欸，是當天看到我比較受歡迎就這樣？這什麼心理？」呼籲到此為止。