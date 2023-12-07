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浪貓嘴叼食物狂奔1km！志工跟蹤進破屋　見1幕哭了：在照顧好姐妹

▲動保志工發現流浪母貓正在街頭不斷尋找食物，他追蹤貓咪幾公里之後才發現，母貓竟叼著食物要去餵食另一隻正在哺乳的母貓。（圖／翻攝自「Adorable Paws」YT頻道）
▲動保志工發現流浪母貓正在街頭不斷尋找食物，他追蹤貓咪幾公里之後才發現，母貓竟叼著食物要去餵食另一隻正在哺乳的母貓。（圖／翻攝自「Adorable Paws」YT頻道）

記者賴禹妡／綜合報導

流浪動物之間居然出現如此動人的情誼！動保志工發現一隻長期觀察的流浪母貓，正在街頭不斷尋找食物，志工原本以為是母貓懷孕了，但他追蹤貓咪幾公里之後才發現，原來母貓是叼著食物要去餵食另一隻正在哺乳的母貓，兩隻流浪貓的互助友誼感動了志工，更讓77萬名網友紅了眼眶。 

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Youtube頻道「Adorable Paws」幾個月前上傳一段影片，專門救援流浪動物的組織在工作時，有志工發現一隻在觀察名單上的母貓正在不斷尋找食物，當志工餵食母貓後，原以為牠會自己獨享得來不易的食物，沒想到母貓竟是叼著食物往另一個方向飛奔而去。 

▲志工餵食母貓後，原以為牠會自己獨享得來不易的食物，沒想到母貓竟是叼著食物往另一個方向飛奔而去。（圖／翻攝自「Adorable Paws」YT頻道）
▲志工餵食母貓後，原以為牠會自己獨享得來不易的食物，沒想到母貓竟是叼著食物往另一個方向飛奔而去。（圖／翻攝自「Adorable Paws」YT頻道）
志工跟著母貓的行進路線追蹤，發現母貓竟是跑進幾公里外的一棟廢屋中，並將食物餵養給另一隻更在哺乳的母貓，無私的舉動讓志工相當感動。志工透露，這並非第一次看到這兩隻流浪母貓互助，牠們本來就經常一起玩耍覓食，而其中一隻母貓升格新手媽媽後，另一隻母貓就擔起照顧閨密的責任。 

▲志工跟著母貓的行進路線追蹤，發現母貓竟是跑進幾公里外的一棟廢屋中，並將食物餵養給另一隻更在哺乳的母貓，無私的舉動讓志工相當感動。（圖／翻攝自「Adorable Paws」YT頻道）
▲志工跟著母貓的行進路線追蹤，發現母貓竟是跑進幾公里外的一棟廢屋中，並將食物餵養給另一隻更在哺乳的母貓，無私的舉動讓志工相當感動。（圖／翻攝自「Adorable Paws」YT頻道）
兩隻母貓的友誼感動了77萬人，網友們紛紛留言淚喊，「看來這是野貓媽媽互助會的其中一員」、「好羨慕她有這麼帥氣的姐妹」、「第一次看到貓貓有這麼無私的舉動」、「有人照顧真是太好了」。 

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