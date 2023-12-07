黃國昌控賴清德老家未繳稅　賴辦批：為選舉利益「不實指控」

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郭雅慧說明，礦業是台灣經濟發展史重要的一部分，當時金山、萬里、貢寮、瑞芳、平溪、雙溪等地，許多家庭都以礦業賴以為生，是他們的經濟支柱，這些深入礦坑工作的礦工，忍受極為惡劣、暗無天日的工作環境，還要隨時擔心失去生命，很遺憾賴清德父親就是因為礦坑意外失去生命，賴清德母親接續在煤礦坑外擔任雜工撫養孩子長大。
郭雅慧指出，目前全國均已停止採礦，過去礦區建物在礦權被廢止後，政府未能即時將分區進行更正，造成民眾喪失合法房屋權益，為顧及因礦業權廢止所衍生的土地及民眾權益問題，期盼能為這些弱勢礦工後代解決，包括非都市土地變更編定及國土計畫來啟動相關盤點及輔導等措施。
至於賴清德老家，郭雅慧強調，賴清德已經一再重申，從過去到現在，家人該繳的稅都有繳，只要政府核定應繳納的稅金也都會繳納。就地價稅部分，新北市政府來函表明土地過去均核課田賦，但早就免徵，而是在今年10月中才通知改認定土地應繳納地價稅，當事人於收到相關通知後，已在期限內完成相關繳納與補繳。
郭雅慧說，就房屋稅部分，也是近日稅捐單位才開始通知辦理申報，該屋自民國47年至今歷經兩次門牌整編，過去家人在門牌分割前確實有繳稅，只要稅單來，都會繳納，盼相關人士不要刻意拿錯誤的資訊帶風向。她說，既然新北市政府認定無稅籍，當事人已主動委請相關專業人士進行後續申辦程序，目前仍在函文調查期限內，沒有逃稅問題，只要政府依法核定，當事人都會依法繳納。
郭雅慧質疑，身為民意代表，尤其黃國昌甚至曾是該選區所選出的立法委員，沒有協助在地解決問題，不去理解詳細法理脈絡，為區域內弱勢民眾解決問題，卻為了個人的選舉利益，惡意用片面資訊，操作風向且不實指控，實在令人遺憾。
此外，民進黨林楚茵也提到，賴清德已多次說明，且許多礦區住戶都有相同歷史原因，而黃國昌曾經為該選區的立委，不但沒有想辦法為礦區居民解決歷史因素產生的居住困境，還反過來責備礦區居民，為了政治利益不惜攻擊曾是礦區的居民，令人不齒。
林楚茵批評，黃國昌就是爲自己政治利益和權位說轉彎就轉彎的人，在時代力量時，曾向民眾黨立委吳欣盈發出金融改革辯論戰帖，而今吳欣盈是民眾黨副總統候選人，黃國昌卻改口「期待和吳欣盈並肩作戰」，請問黃國昌什麼時候要跟吳欣盈辯論？黃國昌這麼愛找人辯論，何不先完成四年前的戰帖邀約，與吳欣盈來一場黨內辯論？
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