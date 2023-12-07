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馬路「1標誌」台灣人無視！警察秒開罰單　車主全傻眼：真的忘了

▲「機車」是台灣人通勤必備的交通工具，每到尖峰時段，路上總是塞滿機車潮。（示意圖／shutterstock）
▲「機車」是台灣人通勤必備的交通工具，每到尖峰時段，路上總是塞滿機車潮。（示意圖／shutterstock）

記者張嘉哲/綜合報導

不管是開車還是騎車，民眾要上路之前都要考取駕照，不僅有筆試也有路考，常理來說是非常了解各種交通號誌的存在意義，不過就怕考試什麼都記得，上路就全部忘光！近日有網友就分享，表示路面上經常都會有一個「停」字，這不僅是提醒車主到此要減速外，也應該要停下後再繼續前行，結果一堆人都直接無視這個標誌，因而吃上罰單，貼文引起熱烈討論。

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一名網友在Tik Tok貼文指出大家知道路面上有一個「停」字是什麼意思嗎？小心你的荷包受損！路口都站好多警察會把你攔下開單，千萬要記得，只要你看到地面上有「停」字，一定要記得雙腳放在地上停看之後再繼續騎，否則會被開罰單600至1800元喔！

▲大家知道路上看到「停」字應該要先停車再繼續行駛嗎？近日有網友目擊不少機車族違規遭警方開罰單，拍影片示警。（圖/NOWnews資料照）
▲大家知道路上看到「停」字應該要先停車再繼續行駛嗎？近日有網友目擊不少機車族違規遭警方開罰單，拍影片示警。（圖/NOWnews資料照）
貼文曝光後，不少汽機車族紛紛回應「.....考駕照還真的有這關，考的時候都記得，上路就會自動忽略」、「駕照考試都記得，考完真的忘了」、「單腳著地就可以，主要是先停再走，不只是停字還有倒三角都是要先停再走」、「這個標誌真的很多台灣車主直接無視，警察最近抓蠻兇的」、「天阿！我根本忘了這個號誌作用了，謝謝提醒」。

事實上，根據道路交通安全規則第102條規定，車輛行駛到無號誌或號誌故障，而無交通指揮人員指揮之交岔路口，支線道車應暫停讓幹線道車先行，而通常在這種路口，支線道車都會設置有所謂的停車再開標誌及讓路標誌。

🟡「停車再開標誌」：就是在停車線後方會有一個「停」字，這表示汽機車駕駛在行經此處時，應該要「停車觀察」，認為安全後，才可以繼續行駛。

🟡「讓路標誌」就是用來警示車輛駕駛人必須慢行或停車，觀察幹道行車狀況，讓幹道車優先通行後認為安全時，才可以繼續行駛。

▲馬路上有所謂的「停讓標誌」，但是不少車主都會自動忽略直接通過，這樣的行為可是違規，會吃上罰單的哦！（圖/交通部提供）
▲馬路上有所謂的「停讓標誌」，但是不少車主都會自動忽略直接通過，這樣的行為可是違規，會吃上罰單的哦！（圖/交通部提供）
但是這兩種標誌在台灣經常會被忽視，過去就有車主莫名被警察攔下開單，這才知道這個「停車再開」的標誌作用，真的考完駕照什麼都忘了！今年屏東市政府在特別加強取締用路人未遵守停讓的情況，在今年6月起，如果違反相關規則，機車罰1200元、汽車1500元、大型車1800元等，而這也確實在駕照考試當中，不論筆試、路考都會考到的項目，民眾可不要考了駕照卻忘了守規矩，遵守號誌規定不僅能守住荷包也可以讓自己上路更安全哦！


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