馬路「1標誌」台灣人無視！警察秒開罰單　車主全傻眼：真的忘了

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貼文曝光後，不少汽機車族紛紛回應「.....考駕照還真的有這關，考的時候都記得，上路就會自動忽略」、「駕照考試都記得，考完真的忘了」、「單腳著地就可以，主要是先停再走，不只是停字還有倒三角都是要先停再走」、「這個標誌真的很多台灣車主直接無視，警察最近抓蠻兇的」、「天阿！我根本忘了這個號誌作用了，謝謝提醒」。
事實上，根據道路交通安全規則第102條規定，車輛行駛到無號誌或號誌故障，而無交通指揮人員指揮之交岔路口，支線道車應暫停讓幹線道車先行，而通常在這種路口，支線道車都會設置有所謂的停車再開標誌及讓路標誌。
🟡「停車再開標誌」：就是在停車線後方會有一個「停」字，這表示汽機車駕駛在行經此處時，應該要「停車觀察」，認為安全後，才可以繼續行駛。
🟡「讓路標誌」：就是用來警示車輛駕駛人必須慢行或停車，觀察幹道行車狀況，讓幹道車優先通行後認為安全時，才可以繼續行駛。
但是這兩種標誌在台灣經常會被忽視，過去就有車主莫名被警察攔下開單，這才知道這個「停車再開」的標誌作用，真的考完駕照什麼都忘了！今年屏東市政府在特別加強取締用路人未遵守停讓的情況，在今年6月起，如果違反相關規則，機車罰1200元、汽車1500元、大型車1800元等，而這也確實在駕照考試當中，不論筆試、路考都會考到的項目，民眾可不要考了駕照卻忘了守規矩，遵守號誌規定不僅能守住荷包也可以讓自己上路更安全哦！
@vivi51129騎乘機車注意⚠️地上有停字眼！一定要停下來並且雙腳放在地面才算唷 不然會被開罰600～1800元罰單 #上推#我要上推薦 #上热门 #推薦叫我#梅良心賣家 #求推薦#上熱搜
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