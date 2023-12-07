李聖旻「來台灣踩不到大便」慘沒狗屎運！笑喊：是非常乾淨的地方
南韓驚悚犯罪影集《運氣好的日子》由李聖旻、柳演錫、李姃垠主演，3人受訪聊到劇中李聖旻因為夢到豬，醒來後覺得自己即將轉運，問及他們是否有類似的迷信或習俗，李聖旻聽到台灣有踩到狗屎就會有好運的說法，他可愛表示：「看來台灣狗屎很少！」接著解釋：「我去過台灣，是個非常乾淨的地方，所以可以理解！」
記者陳雅蘭／綜合報導
《運氣好的日子》中，李聖旻飾演為還債而當計程車司機的老好人「吳澤」，為了多賺點錢替女兒籌措學費，因此遭殺人魔柳演錫威脅控制，李聖旻說：「吳澤對待殺人魔的表現跟我本人不同，拍攝時只能接受導演的指導建議，換作是我的話，應該會和他對抗到底。」李聖旻滿臉笑意撂狠話，讓一旁的柳演錫忍不住噴笑。
李姃垠飾演一心想抓到殺害兒子真凶的悲傷母親，被問到擅長演正派還是反派？李姃垠說：「我好像更適合當反派，如果太過於善良的話，總會讓人感覺性格有反轉不是嗎？就像劇中的演錫那樣。」李聖旻好奇追問柳演錫的真實性格，柳演錫笑說：「如果真實的我是連環殺人魔的話，那就出大事了，我應該算是比較善良的。」
李聖旻表示《運氣好的日子》選角時，他也在場，當討論到由誰來演「黃順圭」比較好時，製作人跟導演都提議李姃垠，但當時她已經拍了《寄生上流》，好在李姃垠最後一口答應，大家都很開心。
李姃垠確定接演後，李聖旻發了致謝簡訊給她，但卻沒收到回覆，他以為自己被無視，坦言內心有點受傷，後來才知道原來李姃垠換了手機門號，根本沒收到他的訊息。李聖旻笑說：「很可惜這次跟她也沒有太多交集，下次如果有機會，我們演個情侶。」李姃垠也附和李聖旻：「請一定要打造成情侶！」
《運氣好的日子》可至愛奇藝國際站收看；原著網漫可到LINE WEBTOON觀看。
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