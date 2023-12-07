義大利在中歐峰會前退出一帶一路　日經：北京遭遇外交挫折

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《日本經濟新聞》報導指出，雖然很難釐清「一帶一路」對雙方經貿往來造成的影響，但是中義之間的貿易不平衡是顯而易見，從2019年至2022年，義大利對中國的出口成長約19%，達到173億美元；但同期義大利對中國的進口激增近71%，達到605億美元，這使得兩國的貿易不平衡持續擴大。
美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）與德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）的分析師巴爾金（Noah Barkin）表示，「這是北京在處理歐洲關係上的最新挫折」，中歐峰會上關於貿易逆差的討論肯定也會讓雙方的氣氛凍結。
巴爾金認為，北京應該不會在短期內對義大利或歐盟進行報復，畢竟考量到中國經濟的現況，他們不希望降低歐洲企業以及歐洲資金進入中國的機會。巴爾金表示，北京可能會靜靜等待時機，如果川普贏得美國總統大選重返白宮，就有可能引發美歐分裂，屆時歐洲將中國視為風險的態度便有可能發生轉變。
法國國際關係學院（French Institute of International Relations）中國研究負責人朱莉娜（Marc Julienne）也表示，義大利退出一帶一路、俄烏戰爭未歇而北京仍不願譴責蒲亭，可以預期中歐峰會將是一場「冰冷的會議」，雙方可能都不會給對方太多好臉色。不過，北京可能會選擇相對溫和地進行回應，在現今的全球地緣政治背景下，對歐盟反應過於激烈也不符合北京的利益。