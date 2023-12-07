一帶一路確定不續約！義大利官員：已正式告知北京退出協議

義大利在中歐峰會前退出一帶一路　日經：北京遭遇外交挫折

▲義大利在中歐峰會前確定退出「一帶一路」倡議，讓北京遭遇外交挫折。圖為義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲義大利在中歐峰會前確定退出「一帶一路」倡議，讓北京遭遇外交挫折。圖為義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）資料照。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

中歐峰會今（7）日舉行，中國國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會晤歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），不過，義大利在中歐峰會前確定退出「一帶一路」倡議（BRI），讓中國不免感到有點尷尬。對此，《日本經濟新聞》引述分析師說法表示，北京遭遇外交挫折，但應該不會立即報復。

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義大利要退出「一帶一路」的傳聞一直不斷，即便至今中義雙方都未正式確認退出，但多家國際媒體昨日均報導且證實義大利已經向北京傳達了退出的決定，而義大利方也強調即使不再參與一帶一路，仍願意與中國保持良好的關係。

《日本經濟新聞》報導指出，雖然很難釐清「一帶一路」對雙方經貿往來造成的影響，但是中義之間的貿易不平衡是顯而易見，從2019年至2022年，義大利對中國的出口成長約19%，達到173億美元；但同期義大利對中國的進口激增近71%，達到605億美元，這使得兩國的貿易不平衡持續擴大。

美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）與德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）的分析師巴爾金（Noah Barkin）表示，「這是北京在處理歐洲關係上的最新挫折」，中歐峰會上關於貿易逆差的討論肯定也會讓雙方的氣氛凍結。

巴爾金認為，北京應該不會在短期內對義大利或歐盟進行報復，畢竟考量到中國經濟的現況，他們不希望降低歐洲企業以及歐洲資金進入中國的機會。巴爾金表示，北京可能會靜靜等待時機，如果川普贏得美國總統大選重返白宮，就有可能引發美歐分裂，屆時歐洲將中國視為風險的態度便有可能發生轉變。

法國國際關係學院（French Institute of International Relations）中國研究負責人朱莉娜（Marc Julienne）也表示，義大利退出一帶一路、俄烏戰爭未歇而北京仍不願譴責蒲亭，可以預期中歐峰會將是一場「冰冷的會議」，雙方可能都不會給對方太多好臉色。不過，北京可能會選擇相對溫和地進行回應，在現今的全球地緣政治背景下，對歐盟反應過於激烈也不符合北京的利益。

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