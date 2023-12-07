《天堂M》首次台韓跨國戰　「虛空的寺院」12/13全面開戰

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《天堂Ｍ》首個台韓跨國副本「虛空的寺院」將於12月13日至12月27日限時推出，台港澳服與韓服各開放各500名90級以上頂尖玩家進入副本，為爭奪史無前例的珍稀獎勵而相互爭奪或合作，阻擋極為強大的BOSS「支配者吉爾塔斯」。核心獎勵包含唯一級「[變身卡]支配者吉爾塔斯」、「真・冥皇執行劍」、「神話製作秘笈」等多項絕無僅有的豐厚道具。
副本地圖的東、南、西、北將出現卡土柏一族，擊殺有機會掉落「歐林的對飾品魔法卷軸箱」、「工匠的對武器施法的卷軸」與「傳說製作秘笈」等豐富道具，不僅如此，副本中的怪物也擁有比既有狩獵地更高的經驗值，練級效率更高。官方也同步推出Global Master Server 上市紀念特別活動「虛空的寺院 名譽的殿堂」，活動期間達成指定競賽名次可獲取神話級、傳說級、英雄級的變身卡、魔法娃娃卡、聖物卡等豐富獎勵。
史上最多COUPON、官方改版直播完整公開
歡慶《天堂M》六週年，官方祭出史上最多9張COUPON，包含：「技能合成」、「特殊魔法娃娃覺醒」2張、「特殊變身覺醒」2張、「特殊魔法娃娃合成」、「特殊變身合成」、「聖物合成」，共8張「GAMA COUPON」，以及1張可自選英雄級道具的「OASIS COUPON」。
此外，台版也特別推出六週年網頁活動，活動期間每日至網頁簽到可領取「每日感謝箱(活動)」、「特別的每日感謝箱(活動)」或「珍貴的感謝箱(活動)」，開啟後可以獲得「三色幣」、「抽卡包」與「祝福聖水」等獎勵。2023年12月13日至2023年12月20日也開放四種硬幣交換活動，玩家可以使用11萬個變身製作硬幣、魔法娃娃製作硬幣、聖物製作硬幣或名譽金幣，製作成可存倉的10萬個硬幣，將其他角色的硬幣都集中在同個角色身上。
官方將於12月12日晚間19：30進行直播，邀請實況主「小屁」以及首次現身官方直播的「Ghost鬼」為玩家們解說更多改版內容，直播期間將發放「綜合硬幣箱(活動)」23個、「高級祝福粉末」12,000個、「煉金術師的成長秘藥(活動) 」20個等豐厚獎勵。