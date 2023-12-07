諷選舉「卡盧」說　林佳龍仿戲劇台詞：盧市長妳懂建設嗎？

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林佳龍說，許多台中人談及台中建設時感慨，盧秀燕過去總說「中央卡盧」，但盧執政5年，找不到任何一項市府「從無到有」、新提出的重大建設，大選開跑以來，除了大喊能開工的開工，不能完工的甩鍋，最近因中捷綠線延伸至大坑、彰化案遲未通過，又改口說「中央有權」變更整個計劃。
林佳龍指出，中捷綠線延伸至大坑與彰化段，在他市長任內提出，綠線延伸的可行性研究審查也於他擔任交通部長時審議通過，但他離開交通部已2年多，仍舊沒有進度。
他認為關鍵在盧市府執意將大坑段與彰化段合併送審，才讓計畫延宕至今。其實只需拆開申請書，中市府與彰化縣府分頭送至交通部讓中央審核，就可以讓計畫有進度。
林佳龍說，許多台中重大建設從「從無到有」這4字出發，無路找路才能為城市擘劃未來。他舉例全國最大再生水計畫的福田水資源回收中心，就是中央與地方合作，從無到有將國內污水廠廢水提供給工業區使用規模最大的示範案例。他從台中市長到部長任內，推動從烏日成功站到追分站的雙軌化、增加山線和海線對開的班次，但大慶到烏日高架化建設，中央已計畫編列72億元與地方各半負擔，卻因地方不願支出一毛錢而持續擱置，讓許多「從無到有」的努力逐漸「從有到無」，不僅浪費時間也浪費金錢，非常可惜。
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