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諷選舉「卡盧」說　林佳龍仿戲劇台詞：盧市長妳懂建設嗎？

▲台中市目前僅一條捷運綠線運轉中。（資料畫面／台中市政府提供，2023.12.07）
▲台中市目前僅一條捷運綠線運轉中。（資料畫面／台中市政府提供，2023.12.07）

記者顏幸如／台中報導

中捷藍線審核、綠線延伸進度再次成為台中市選戰話題，總統府秘書長林佳龍今在臉書感嘆，總說「中央卡盧」的台中市長盧秀燕似乎不懂建設，台中的重大建設「從無到有」變成「從有到無」。他並提出綠線延伸問題的解方，就是把台中大坑段和彰化段分開送審，而非盧所說「中央有權變更整個計劃」。

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繼中捷藍線後，中捷綠線延伸至大坑、彰化的計劃遲未通過成為選戰話題，前台中市長、總統府秘書長林佳龍今（7）日引台劇《美食無間》台詞「你懂吃嗎？」在臉書問「盧市長，妳懂建設嗎？」

林佳龍說，許多台中人談及台中建設時感慨，盧秀燕過去總說「中央卡盧」，但盧執政5年，找不到任何一項市府「從無到有」、新提出的重大建設，大選開跑以來，除了大喊能開工的開工，不能完工的甩鍋，最近因中捷綠線延伸至大坑、彰化案遲未通過，又改口說「中央有權」變更整個計劃。

▲林佳龍日前到台中，為立委張廖萬堅站台。（圖／翻攝林佳龍臉書，2023.12.07）
▲林佳龍日前到台中，為立委張廖萬堅站台。（圖／翻攝林佳龍臉書，2023.12.07）
林佳龍指出，中捷綠線延伸至大坑與彰化段，在他市長任內提出，綠線延伸的可行性研究審查也於他擔任交通部長時審議通過，但他離開交通部已2年多，仍舊沒有進度。

他認為關鍵在盧市府執意將大坑段與彰化段合併送審，才讓計畫延宕至今。其實只需拆開申請書，中市府與彰化縣府分頭送至交通部讓中央審核，就可以讓計畫有進度。

林佳龍說，許多台中重大建設從「從無到有」這4字出發，無路找路才能為城市擘劃未來。他舉例全國最大再生水計畫的福田水資源回收中心，就是中央與地方合作，從無到有將國內污水廠廢水提供給工業區使用規模最大的示範案例。他從台中市長到部長任內，推動從烏日成功站到追分站的雙軌化、增加山線和海線對開的班次，但大慶到烏日高架化建設，中央已計畫編列72億元與地方各半負擔，卻因地方不願支出一毛錢而持續擱置，讓許多「從無到有」的努力逐漸「從有到無」，不僅浪費時間也浪費金錢，非常可惜。

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