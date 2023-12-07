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台北「這條巷子」莫名爆紅！外國正妹全搶拍　竟和12年前神劇有關

▲近日就有網友發現，現在國外旅客都會到台北市信義區的一條巷弄中拍照打卡，讓他好奇問「台北沒其他地方好拍照了嗎？」（示意圖／取自unsplash）
▲近日就有網友發現，現在國外旅客都會到台北市信義區的一條巷弄中拍照打卡，讓他好奇問「台北沒其他地方好拍照了嗎？」（示意圖／取自unsplash）

記者賴禹妡／綜合報導

隨著疫情解封，台灣也迎來各國觀光客前來旅遊，而近日就有網友發現，現在外國旅客都會到台北市信義區的一條巷弄中拍照打卡，讓他好奇問「台北沒其他地方好拍照了嗎？」貼文曝光後立即引起熱議，也出現當地居民認證：「每天都很多觀光客在這邊拍。」事實上，這是2011年熱播台劇《我可能不會愛你》的知名取景地，至今仍有許多人造訪經典場景。 

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該名網友今（7）日在PTT發文，他以「台北這巷子國外妹子都愛拍？」為題，表示台北信義區有條巷子近幾年突然爆紅，許多國外觀光客來台北，都一定會到這裡拍照打卡，讓他忍不住困惑問：「台北沒其他地方好拍照了嗎？一定要來這個小巷來拍？」 

貼文曝光後，有當地居民透露「每天都很多觀光客在這邊拍」。也有人指出，背景有101大樓是關鍵，「跟日本山梨小馬路拍富士山差不多概念」、「101=歐洲的比薩斜塔，在台北一定要的」。 

事實上，《NOWnews今日新聞》記者實際查詢，該處位在台北市信義區松仁路253巷1弄。最初因為熱門台劇《我可能不會愛你》而走紅，由於是劇中男女主角談天的取景地點，又因為背景有完整的101大樓可觀賞，因此這個經典場景至今仍有許多人造訪。 


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