五月天被控假唱！曾合作陸樂團曝「全程真唱」影片 1行為遭炮轟
五月天近日陷入假唱疑雲，相信音樂與主唱阿信都親上火線澄清，接受調查期間話題仍持續延燒，中國大陸樂團「新褲子」成員龐寬，曾受邀參演五月天〈成名在望〉MV，如今也來踩一腳，分享自己樂團表演影片，一下意有所指地說：「全程真唱！」而後又改稱：「全程沒唱！」落井下石行為遭網友炮轟。
記者黃雅琪／綜合報導
2017年，五月天推出多種版本的〈成名在望〉MV，其中一個版本邀請眾多音樂圈好友演出，包括LION 獅子合唱團、玖壹壹、宇宙人、小男孩樂團，以及中國大陸樂團「新褲子」。五月天患難見真情，突然被指控假唱，演藝圈好友陳綺貞、劉若英、丁噹都力挺到底。
但合作過的「新褲子樂團」卻是狠踩五月天一腳，成員之一的龐寬在微博曬出表演影片：「雖然又吵、又跑調，但是全程真唱！」接著又編輯改寫：「雖然又吵、又跑調，但是全程沒唱！」前後態度矛盾，還在其他影片呼籲大家：「保持理性。」更諷刺的是，龐寬曾經轉發〈成名在望〉MV力挺說：「五月天是我除了Beyond外，最喜歡的樂隊。」種種言論被挖出，網友狂轟「踩著別人，自己未必就能圓滿」、「好一招落井下石！」
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