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南韓連環殺人魔「坐車還是會乖乖繫安全帶」　柳演錫：這點真諷刺

▲有著無害臉蛋的柳演錫，在《運氣好的日子》中卻是飾演變態連環殺人魔。（圖／iQIYI國際站）
▲有著無害臉蛋的柳演錫，在《運氣好的日子》中卻是飾演變態連環殺人魔。（圖／iQIYI國際站）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓劇《運氣好的日子》即將大結局，故事描述平凡的計程車司機李聖旻，意外載到變態殺人魔柳演錫後，人生迎來天翻地覆的劇變；加上誓言抓到柳演錫為兒子復仇，拚命追尋兩人行蹤的剛強母親李姃垠，3人充滿緊張感的演技，成功抓住觀眾視線。提起拍攝難忘的部分，柳演錫說：「劇中我雖然是個隨機殺人魔，但坐在車裡還是會乖乖繫好安全帶，這點讓我覺得有些諷刺。」

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▲柳演錫雖然演殺人魔，但坐車演戲時還是要繫安全帶，這點讓她覺得有點諷刺。（圖／iQIYI國際站）
▲柳演錫雖然演殺人魔，但坐車演戲時還是要繫安全帶，這點讓他覺得有點諷刺。（圖／iQIYI國際站）
劇中，李聖旻得知柳演錫的真實身分是殺人魔後，便想逃離他的控制，在樹叢、泥地裡翻滾摸爬，受盡苦難。問及拍戲開心的記憶時，因為劇中要一直面對可怕的殺人魔，李聖旻幽默回：「不曾開心過。」表示拍攝時每一刻都感到有壓力，情緒也會變得敏感。

不過李聖旻話鋒一轉，提到讓他印象深刻的畫面，是柳演錫跟蚊子的戰爭，「演錫總是電蚊拍不離手，我是被咬到眼睛腫起來，好幾天不能拍戲，但是他都沒事，而且他一握住電蚊拍，眼神就變了。」柳演錫就自封是「殺蟲魔」，蚊子也不愛咬他，讓李姃垠笑說：「這麼說來，你的確是冷血的人呢！」

《運氣好的日子》可至愛奇藝國際站收看；原著網漫可到LINE WEBTOON觀看。

▲柳演錫在《運氣好的日子》中飾演殺人犯，開100萬包下李聖旻（左）開的計程車。（圖／iQIYI國際站）
▲柳演錫在《運氣好的日子》中飾演殺人犯，開100萬包下李聖旻（左）開的計程車。（圖／iQIYI國際站）
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