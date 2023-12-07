智慧製造大躍進！中鋼機械公司獲機器人智動系統優質獎

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中鋼機械公司總經理尹守綱指出，中鋼機械公司為國內最大重型機械製造公司，具備設計、鑄造、冷作焊接、機械加工、熱處理、組裝及安裝之一條龍優勢，過去曾參與包括中鋼、中龍鋼鐵、中鋼鋁業、中聯資源、中鋼日鐵越南、中鋼印度等集團擴建專案，累積完整的一貫作業鋼廠設備承製及建廠裝機等工程經驗。同時，中機也是國內離岸風電供應鏈的先驅廠商之一，自109年起即投入水下基礎關鍵零組件製造，例如節點(Node)、靠船鋼管等管架式水下基礎(jacket)構件，對於離岸風電產業在地化做出貢獻。
尹守綱說，焊接為製造大型設備的關鍵製程，為確保焊接品質及提升效率，中機於108年組成智能化研發團隊，偕同工研院領域專家，依製造現場的實務經驗及需求，逐步在機械加工場建置雷射打標除鏽系統，也於冷焊工場的協作機器手臂預熱、溫度監控、機械手臂自動焊接工作站等設備進行優化，減少因手寫導致資料無法回溯或人為誤植焊接資訊等問題，也因落實焊接作業相關參數數位化，而達成工件製作過程的可追溯性，讓冷焊製程大幅提升近三倍效率。此外，為優化監控生產及製造管理，中機廠內的製造廠亦架設無線通訊系統及加工機台中控設備，導入製造執行系統(Manufacturing Execution System, MES)，大幅提升人力彈性及生產能量，正式開啟工業4.0大門。
尹守綱並指出，中鋼機械公司致力智慧製造的相關努力及成果，獲得經濟部產業發展署高度肯定，為中鋼集團數位轉型佳績再添一筆，該公司將持續逐步整合多道焊接影像開發系統、大型龍門自動焊接、無人搬運等創新智慧製造系統，並自動紀錄產品於各項製程之相關流程，利於後續追溯查詢，整體製造效率與品質，可望再次大幅提升躍進，期盼藉由導入數位轉型及產業升級，扭轉年輕人對於機械製造的傳統印象，吸引更多人才投入及貢獻所長，促進機械產業永續發展。