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智慧製造大躍進！中鋼機械公司獲機器人智動系統優質獎

▲中鋼機械公司龍門式機器手臂雷射打標及除鏽系統設備，獲機器人智動系統優質獎之殊榮，由經濟部產業發展署主任秘書周崇斌(左)頒獎，由中鋼機械總經理尹守綱(右)代表受獎。(圖／中鋼機械公司提供)
▲中鋼機械公司龍門式機器手臂雷射打標及除鏽系統設備，獲機器人智動系統優質獎之殊榮，由經濟部產業發展署主任秘書周崇斌(左)頒獎，由中鋼機械總經理尹守綱(右)代表受獎。(圖／中鋼機械公司提供)

記者黃守作／高雄報導

中鋼機械公司龍門式機器手臂雷射打標及除鏽系統，於日前，獲經濟部產業發展署機器人智動系統優質獎之殊榮，由產業發展署主任秘書周崇斌頒獎，由中鋼機械總經理尹守綱代表受獎。

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▲中鋼機械公司獲得機器人智動系統優質獎的龍門式機器手臂雷射打標及除鏽系統設備。(圖／中鋼機械公司提供)
▲中鋼機械公司獲得機器人智動系統優質獎的龍門式機器手臂雷射打標及除鏽系統設備。(圖／中鋼機械公司提供)
中鋼公司總經理王錫欽表示，中鋼集團旗下中鋼機械公司順應智慧製造浪潮，今(112)年不僅於機械加工場導入機台控制智能化及雷射打標除鏽等技術，也於冷焊工場內成功開發焊接自動化技術，其中機械加工場所運用的龍門式機器手臂雷射打標及除鏽系統為國內首創，在超大型工件上，以降低耗能、減少環境傷害方式精準除鏽，因而獲今(112)年第3屆機器人智動系統優質獎。

中鋼機械公司總經理尹守綱指出，中鋼機械公司為國內最大重型機械製造公司，具備設計、鑄造、冷作焊接、機械加工、熱處理、組裝及安裝之一條龍優勢，過去曾參與包括中鋼、中龍鋼鐵、中鋼鋁業、中聯資源、中鋼日鐵越南、中鋼印度等集團擴建專案，累積完整的一貫作業鋼廠設備承製及建廠裝機等工程經驗。同時，中機也是國內離岸風電供應鏈的先驅廠商之一，自109年起即投入水下基礎關鍵零組件製造，例如節點(Node)、靠船鋼管等管架式水下基礎(jacket)構件，對於離岸風電產業在地化做出貢獻。

尹守綱說，焊接為製造大型設備的關鍵製程，為確保焊接品質及提升效率，中機於108年組成智能化研發團隊，偕同工研院領域專家，依製造現場的實務經驗及需求，逐步在機械加工場建置雷射打標除鏽系統，也於冷焊工場的協作機器手臂預熱、溫度監控、機械手臂自動焊接工作站等設備進行優化，減少因手寫導致資料無法回溯或人為誤植焊接資訊等問題，也因落實焊接作業相關參數數位化，而達成工件製作過程的可追溯性，讓冷焊製程大幅提升近三倍效率。此外，為優化監控生產及製造管理，中機廠內的製造廠亦架設無線通訊系統及加工機台中控設備，導入製造執行系統(Manufacturing Execution System, MES)，大幅提升人力彈性及生產能量，正式開啟工業4.0大門。

尹守綱並指出，中鋼機械公司致力智慧製造的相關努力及成果，獲得經濟部產業發展署高度肯定，為中鋼集團數位轉型佳績再添一筆，該公司將持續逐步整合多道焊接影像開發系統、大型龍門自動焊接、無人搬運等創新智慧製造系統，並自動紀錄產品於各項製程之相關流程，利於後續追溯查詢，整體製造效率與品質，可望再次大幅提升躍進，期盼藉由導入數位轉型及產業升級，扭轉年輕人對於機械製造的傳統印象，吸引更多人才投入及貢獻所長，促進機械產業永續發展。

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