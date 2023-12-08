獨／超懂吃！橘色惡魔明再訪 列18項願望清單吃爆台灣美食
有「橘色惡魔」封號的日本京都橘高等學校吹奏樂部，去年首度訪台，在國慶大典演出創下超高人氣，明日搭機再訪台灣，將在台停留至下周五，而本次演出規模也更勝國慶，學生人數從88人增加到98人，預期將在台灣再度刮起橘色旋風，並將南下港都與雄中、雄女等學校儀隊一同演出，據悉橘色惡魔本次來台也做足功課，列出18項想吃的台灣美食與14處想去的地方，中華文化總會將安排參觀故宮，讓嬌客一嚐紅燒牛肉麵，主辦單位也將全力滿足願望清單。
記者陳威叡／台北報導
日本京都橘高校管樂隊，因演出時團員們身著橘色制服，加上實力超強，是日本管樂大賽的常勝軍，高超技巧與整齊劃一走位讓人無不驚艷，超強大實力被尊稱為「橘色惡魔」，其名聲早已享譽國際，網路影片觀看數動輒百萬、千萬次，去年首度來台演出立刻引發熱潮，動感演出瞬間圈粉台灣人的心。
橘高校本次來台學生從88人增加到98人，其中一個原因是去年在台灣的演出大獲好評，今年吸引更多學生加入吹奏樂部的學生，此外去年一同來台演出的同期吹奏樂部同學，返國後至今仍會討論在台演出與文化交流的寶貴經驗，直呼若有機會一定要再來台灣，顯見橘色惡魔對台灣的喜愛，如今再訪台灣也讓學生們興奮不已。
據悉，橘高校超懂吃且再訪台灣做足功課，羅列出想吃的台灣美食，包括芒果冰、小籠包、古早味蛋糕、造型雞蛋糕、胡椒餅、鳳梨酥、珍珠奶茶、黑糖珍奶、水餃、擔仔麵、芒果汁、台灣乾麵、雞排、火鍋、排骨飯、滷肉飯、雞肉飯與牛肉麵。
而想去的地方則橫跨台灣北中南，希望能造訪士林夜市、龍山寺、忠烈祠、九份、高雄、西門町、台北101、中正紀念堂、北投溫泉、四四南村、彩虹眷村、十分、旗津彩虹教堂與壽山忠烈祠LOVE觀景台。
據了解，文總為款待嬌客，特別安排橘色惡魔參觀故宮，結束後到三希堂享用願望清單之一的紅燒牛肉麵等台灣道地的料理，並將贈送迪士尼百周年與「故宮三寶」跨界合作的限定商品，歡迎橘高校師生，一起用可愛跟活力迎接即將到來的2024。