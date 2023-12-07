桃園跨年第二波卡司！動力火車打頭陣 丁噹、熊仔伴大家揮別2023
由宇珊、陳大天主持的「2024桃園星際城STAR UP」跨年晚會，今（7）日公布第二波卡司；由「動力火車」為跨年晚會揭開序幕，他們透露今年歌單將挑選膾炙人口的經典歌曲，保證開場就能把氣氛帶到最高點。另外，還有丁噹，她連續2年到桃園開唱，要將個人演唱會元素套入跨年晚會，要讓桃園民眾近距離感受她的舞台魅力。「饒舌界創作才子」熊仔，歌單不僅有自己精選代表作，連新作品也會一起呈現，要用饒舌嗨翻桃園，陪大家度過2023年最後一天。
記者黃盈容/綜合報導
動力火車擔任開場嘉賓，對於背負跨年晚會第一棒的重責大任是否做足準備？動力火車幽默表示，平時常到桃園打高爾夫，已經準備好敲出完美第一桿、信心十足，跨年當晚歡迎桃園市民朋友一起大合唱。
被提及對桃園最熟悉的地方是哪裡？動力火車肯定的說：「當然是桃園機場」，因為工作因素桃園早已成為他們打卡熱門地點，也透露未來2024年動力火車將帶來全新熱門話題。
「國民情歌天后」丁噹近期才剛結束台北個人演唱會，就馬不停蹄準備跨年表演，丁噹表示為讓自己維持在最佳狀態，最近時常爬山維持基本體能，承諾跨年當天會以完美樣貌呈現給大家。
饒舌界創作才子「熊仔」每次表演舞台總能轟炸全場，熊仔表示今年舞台與以往大不同，歌單精心挑選，不僅包含自己精選代表作，連同新作品也將一起華麗呈現給桃園觀眾，將用饒舌帶給大家溫暖能量，迎接嶄新的一年。
熊仔實力與外貌兼具，他不藏私大方分享健身成果，藉由飲食控制和規律運動身材更加結實，還大讚運動使心理素質更加穩定，期許明年能持續創作出更多優秀作品，呼籲粉絲拭目以待。
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