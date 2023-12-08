開首例！陸委會：因中共拒絕放行 至今未接獲大陸觀選團來台申請
總統大選將於明年1月13日舉行。大陸委員會副主委兼發言人詹志宏今（7）日下午在例行記者會中表示，到目前為止，沒有接獲任何大陸觀選團來台申請，這是過去從來沒有過的現象，也是首次如此，據了解，主因在於中共拒絕放行。
Newtalk新聞
詹志宏說，COVID-19疫情後，始終抱持逐步推進兩岸健康有序交流立場，樂見兩岸在各個層面的雙向交流，包括小三通等項目放寬。但大陸禁止陸生來台就讀、不開放觀光團客和自由行來台；對於台灣即將舉行的大選，也禁止學者組團來台灣觀選，這是過往從來沒有過的現象。
詹志宏表示，由於大陸沒有選舉，過往遇到台灣總統大選等選舉，大陸都會有學者組團來台觀選，由台灣的學校做統籌規劃，「我們歡迎他們來觀選」，但到目前為止，沒有任何一團提出申請，據了解，主因在於中共拒絕放行。
詹志宏指出，目前兩岸單向式的交流是不健康的，台灣積極地推進兩岸健康有序交流，透過專案審查方式來台的陸籍人士也很多，期待兩岸交流可以逐漸地正常化。
查看原文
延伸閱讀：
兩岸「買辦」復活？陸委會：對台灣農民造成絕對的傷害
快訊》最低工資法朝野協商未果 明將送交院會表決