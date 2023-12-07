五度輔選吳崢　賴清德力挺：沒有人有資格說吳崢不是中和人

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賴清德致詞表示，許淑華性格勇敢堅強，國中一畢業就從基隆暖暖來到台北求學打拚，期間半工半讀、申請助學貸款，現在已經取得博士學位，一路奮發向上的精神值得敬佩。
賴清德強調，許淑華在議會專業問政，平時深耕基層，17年來服務案件超過7萬件，更前進菜市場舉辦超過1500場的免費法律諮詢服務，如此用心服務鄉親的議員十分少見。
賴清德說，11月初信義區發生火災，造成一死一傷，嚴重影響三個家庭，其中有一名受災戶是中低收入戶，父親因全身燒燙傷送入加護病房，家中最小的孩子僅2個月大，許淑華一得知受災戶困境，不僅馬上自掏腰包協助、安排中繼住宅，更請企業界朋友幫忙，幫助他們度過難關。賴清德說，許淑華如此溫暖，未來進入國會一定能成為傑出的立法委員，敬請鄉親大力支持，讓許淑華站在第一線與大家並肩前行。
五度到選區力挺吳崢的賴清德，在南山福德宮再度推薦吳崢。賴清德說，沒有人能選擇自己出身的家庭，但可以自主選擇要做什麼工作、要在哪裡打拚、要守護什麼樣的人，吳崢從大學時期就參與318學運，與一群懷抱理想的青年共同為台灣打拚，成功擋下服貿協議，守住台灣的經濟發展。
賴清德表示，中和有許多不同的族群，但只要認同中和、願意為中和打拚，就能成為中和人。賴清德說，吳崢有為中和打拚的決心，投入立委選戰後每天從早忙到晚，就是為了爭取為中和服務的機會，沒有人有資格說吳崢不是中和人，希望在場鄉親能踴躍支持吳崢，為國家、為中和栽培一位好人才。
賴清德提到，他與蕭美琴兩人都從基層做起，從政超過20年，對國家懷抱使命感，具有豐富完整的政治歷練，未來將帶領執政團隊穩定推動台灣進步、守護國家安全，延續台灣的民主和平與經濟發展，敬請大家明年1月13日出門投票，總統票投賴清德、蕭美琴，立委投許淑華、吳崢，政黨票支持民進黨
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