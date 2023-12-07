習近平訪越固樁　中越開發南海及稀土恐難有共識

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時間回到3個月前，美國總統拜登訪問越南，將兩國關係提升至「全面戰略伙伴」層面，開啟美越更大合作的時代。無獨有偶，越南國家主席武文賞（Vo Van Thuong）也在11月訪日時，和日本首相岸田文雄達成共識，雙邊關係將提升至最高層級的「全面戰略夥伴關係」。而眼看著美日動作頻頻，中國外長王毅也在12月1日訪問越南，除了固樁意味濃厚外，更是為了習近平訪越鋪路，頓時間，讓越南成了國際間炙手可熱的搶手貨。
習近平二度訪越 為逆襲美日固樁
根據中國外交部的宣布，習近平是應越共總書記阮富仲、越南國家主席武文賞的邀請，將於12日至13日對越南進行國是訪問，而這也將是習近平繼2017年後，時隔6年多再次訪問越南。只是面對各方的示好，越南將如何因應？
越南擅長國際平衡 對中鬥而不破
對此，暨南大學東南亞學系副教授王文岳分析，越南在對外關係上，本身就採取國防的四不原則，包括不加入軍事聯盟；不聯合一國反對另一國 ；不允許外國在越南境內建立軍事基地或者使用越南的領土來對抗第三國；在國際關係中不訴諸武力或以武力相威脅，而其目的是為了維持越南在國防上獨立自主，並對外廣結善緣，再依照國内的政治需求進行決策，因此他認為，對於中國，越南絕對會維持鬥而不破、動態平衡的狀態。
他說：『講實在話，在這個情況之下，基本上越南目前所做所有的事情，都有一個動態平衡，也就是說他會依照他考量國內的政治需求，以及他在國際戰略中的那個平衡來決定，在什麼樣的時間點，他有可能會拉近跟某一些國家的關係。』
國家利益至上 對外政策採動態平衡
也正是因為要維持對外關係上的動態平衡，王文岳就以越南過去在南海議題上，曾企圖聯合菲律賓抗中為例，強調越南基本上雖是投中國所好，但實質上卻是十分忌憚及全力防堵中國，越南就是透過這種戰略上的避險，來全面提升自身的戰略地位，這才是它最終極的目標。
王文岳說：『它(越南)已經忌憚到之前，都還企圖在2015年曾經跟菲律賓組成戰略夥伴關係，要一起在這個南海議題上面共同進行聲索，然後在2016以後，一直強化跟美國的這個安全合作，一步一步升高。』
越主權爭議寸土不讓 中國經濟江河日下難有談判籌碼
儘管越南在國際關係上決策靈活，擅於平衡遊戲，但碰上主權爭議，可是絕對寸土不讓，因此王文岳對於中越想要處理南海主權爭議，其實並不看好，即使習近平帶了滿滿的伴手禮，能為越南經濟帶來一些轉機，但他認為，雙方恐怕也很難有共識，更何況中國的經濟實力，早已江河日下。
王文岳說：『中國從2021年起，尤其是2022的上海封城啦，以後這個中國經濟可以說是一蹶不振，雖然表面上中國在國際上還是打腫臉充胖子，今年還舉辦中亞高峰論壇，還是想要維持一帶一路高峰會，還是繼續舉辦，但是實際上，他可以真正承諾越南的程度，跟2020之前，可以說是不可同日而語啦！』
事涉國家戰略利益 中越合作開發稀土免談
除此之外，王毅在越南行中，對擁有世界第二大稀土礦產的越南，提出合作開發的建議，王文岳更直呼不可能。
他說：『事實上，2007年08年那時候，越南開始爆發這種大規模的反中浪潮，正是為了開發西北地區的稀土礦，所以說在這個情況上，這個戰略價值的東西，在越南國內現在已經是重中之重，特別是越南現在又全力要來開發電動車，他們國內那個Vin group 的vinfast的電動車，現在是劍指歐美，在這個情況之下，他幾乎沒有任何動機去跟中國分享他國內寶貴的資源啦。』
不論是南海或是稀土的合作開發，王文岳認為，這些都事涉越南國家利益，越南不太可能讓步，除非中國在領土主權上，做出重大承諾，否則習近平此行，最後可能只落得強化彼此經貿關係，和重申中越歷史友好的行禮如儀，很難再有突破性的一步。
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