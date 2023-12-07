秦剛消失案的真相？美媒：俄副外長告發他叛變！秦剛在7月已身亡

蒲亭與沙烏地王儲會談　討論石油合作與地緣政治

▲俄羅斯總統蒲亭6日與沙烏地阿拉伯王儲薩爾曼親王罕見地舉行3個小時會談。(圖：X平台)
▲俄羅斯總統蒲亭6日與沙烏地阿拉伯王儲薩爾曼親王罕見地舉行3個小時會談。(圖：X平台)

文／中央廣播電臺

路透社今天(7日)報導，克里姆林宮表示，俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)6日與沙烏地阿拉伯王儲薩爾曼親王(Mohammed bin Salman)罕見地舉行3個小時會談，討論「石油輸出國家組織與盟國」(OPEC+)在石油市場的合作與中東局勢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
路透社報導，蒲亭為何倉促地安排前往利雅德與阿布達比的訪問，仍然是個謎，至今並不清楚是什麼問題如此重要，讓蒲亭進行罕見的海外訪問。

在蒲亭與薩爾曼親王會面之前，儘管石油輸出國家組織(OPEC)和以俄羅斯為首的非OPEC產油國進一步減產，但是油價仍然下跌。

俄羅斯新聞媒體引述克宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)的話：「我們再次討論石油輸出國家組織與盟國的合作。」

培斯科夫說：「我們一致認為各國肩負著互動的重大責任，以維持國際能源市場在適當水平與一種穩定和可預測的狀態。」

沙烏地與俄羅斯是世界上兩個最大的石油出口國，兩國控制著全球每天石油開採量的五分之一。

沙烏地新聞社(SPA)表示，薩爾曼親王稱讚沙俄兩國的聯合協調「有助於消除中東的緊張局勢」。

沙烏地新聞社引述薩爾曼親王的話說：「我們有許多共同利益和諸多問題，我們正致力一起解決這些問題，為俄羅斯、沙烏地阿拉伯王國、中東和世界的福祉而努力 。」

俄羅斯國防部先前展示了蒲亭的伊留申-96型(Il-96)專機，在蘇愷-35S(Sukhoi-35S)於兩側伴飛下，從俄羅斯飛到阿拉伯聯合大公國(UAE)。阿聯是蒲亭這趟行程的第一站。

在阿布達比，蒲亭表示，他願意對阿拉伯聯合大公國元首穆罕默德(Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan)說明烏克蘭的最新情勢、

一名阿聯官員告訴路透社，蒲亭的訪問讓大家得以就「一些區域與國際發展情勢」交換意見。

原始連結

更多中央廣播電臺新聞

俄上議院宣布：俄總統大選明年3/17舉行

俄延長拘押選舉監督組織負責人 總統大選後才能獲釋

罕見出訪 克宮：蒲亭6日訪問阿聯與沙烏地

不能讓蒲亭贏！援烏法案遭共和黨擋下　拜登：嚴重恐致美俄交戰

執政任期恐超史達林！俄明將敲定總統選舉日期　蒲亭料無主要敵手

俄羅斯「民間選舉監督組織」負責人遭押！直到明年大選結束才釋放

俄烏戰爭陷入膠著！蒲亭宣布再增兵17萬人：應對北約擴張威脅

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞