蒲亭與沙烏地王儲會談　討論石油合作與地緣政治

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在蒲亭與薩爾曼親王會面之前，儘管石油輸出國家組織(OPEC)和以俄羅斯為首的非OPEC產油國進一步減產，但是油價仍然下跌。
俄羅斯新聞媒體引述克宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)的話：「我們再次討論石油輸出國家組織與盟國的合作。」
培斯科夫說：「我們一致認為各國肩負著互動的重大責任，以維持國際能源市場在適當水平與一種穩定和可預測的狀態。」
沙烏地與俄羅斯是世界上兩個最大的石油出口國，兩國控制著全球每天石油開採量的五分之一。
沙烏地新聞社(SPA)表示，薩爾曼親王稱讚沙俄兩國的聯合協調「有助於消除中東的緊張局勢」。
沙烏地新聞社引述薩爾曼親王的話說：「我們有許多共同利益和諸多問題，我們正致力一起解決這些問題，為俄羅斯、沙烏地阿拉伯王國、中東和世界的福祉而努力 。」
俄羅斯國防部先前展示了蒲亭的伊留申-96型(Il-96)專機，在蘇愷-35S(Sukhoi-35S)於兩側伴飛下，從俄羅斯飛到阿拉伯聯合大公國(UAE)。阿聯是蒲亭這趟行程的第一站。
在阿布達比，蒲亭表示，他願意對阿拉伯聯合大公國元首穆罕默德(Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan)說明烏克蘭的最新情勢、
一名阿聯官員告訴路透社，蒲亭的訪問讓大家得以就「一些區域與國際發展情勢」交換意見。
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