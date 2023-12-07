手搖飲雙強網上對決真相曝光！茶王、料神夢幻聯名

台灣堪稱手搖飲王國，這些五花八門的手搖飲品牌也各自有其擁護者。於高雄發跡的「八曜和茶」主打日式和風自然茶以及無咖啡因清爽系列飲品；「一沐日」則主攻具有台灣特色的茶飲及配料。近日兩家品牌同一天於社交媒體上公開了各自即將上市的新品預告，立即引發粉絲和茶飲愛好者的熱切期待，也紛紛於網上留言。
記者陳美嘉／高雄報導
八曜和茶自2017年高雄開設第一家店後，廣受台灣各年齡層的喜愛，各分店不管開到哪、客人就排隊到哪，也讓這次新品預告備受關注。有趣的是，12月初「八曜和茶」率先發布新品預告，展示了一杯引人垂涎的茶飲新品與料品推出預告，不久之後，「一沐日」也公佈了他們即將推出的新品。然而，隔日一沐日的粉絲專頁小編竟然轉貼「八曜和茶」的預告貼文並留言，「兄弟，該不會你們也要賣粉粿了吧？」「八曜和茶」的小編以一句精彩的回應回擊：「粉粿上面有寫你的名字嗎？你也可以出柚香307啊！」
八曜和茶主打日系風格的茶品與設計美學，從裡到外，菜單到門市招牌，創造完整的視覺廣告形象，可說是中南部「新飲食文化」的話題性手搖品牌。主打「日式和風自然茶」以及「無咖啡因清爽」系列以及「輕乳飲」茶品，尤其招牌明星商品又有飲料界米其林之稱的「柚香覺醒307」、「舞伎406紅茶」更是熱銷品項，搭配獨特「蜜漬白玉丸」讓茶品討論度成為中南部市場飲品重要指標，更有台灣新世代手搖界茶王代表美稱。
一沐日於2012年於台中一中創立，2020年進軍北上，11年間於全台各地遍地開花，目前全台有58間門市，主攻具有台灣特色的茶飲及配料。其實，近日從雙方臉書發文、留言及照片，網友已經猜出八曜和茶、一沐日將聯手合作了。據悉，12月22日將正式推出新品，基底是八曜和茶的人氣飲品，搭上一沐日的粉粿，兩款明星商品會碰撞出什麼火花，也讓不少粉絲相當期待。