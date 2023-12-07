金馬影帝「脖子歪又緊」罹怪病！看50醫生治不好　直到她出手根除

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陳智光表示，許多斜頸症患者一開始以為只是落枕或姿勢不良引起，因此延誤就醫；據統計，斜頸症患者從發作到確診平均需花上4至6年，這段期間內症狀可能愈來愈嚴重，可能影響到視線與平衡感，例如無法準確拿捏與物品的距離，走路也容易跌倒，部分病人甚至會因為擔心引人注意而不願出門。
林口長庚神經內科部副主任吳逸如則說，斜頸症及早治療可避免症狀惡化導致的失能，其中注射肉毒桿菌素可矯正頸部歪斜，大幅降低疼痛感。
吳逸如指出，根據臨床研究，通常注射肉毒桿菌素後6週，斜頸症即可明顯改善，能矯正頭部歪斜位置，並大幅減少患者疼痛，且現在健保已有條件給付，鼓勵病人可與醫師討論最合適的治療計畫。
李康生則分享，曾求助過至少50名醫師，試過各式中、西醫療法及偏方，都沒改善，後來到超越復健診所接受王薏茜醫師的治療，注射肉毒桿菌素後，才感到症狀明顯緩解。
王薏茜表示，許多斜頸症患者在一開始找不到病因時，會自行嘗試針灸、拔罐、推拿或民俗療法，但效果都不彰，鼓勵患者有疑似症狀，要至復健科、或神經內科求診進行鑑別診斷，確認為斜頸症後，建議應同時採用藥物及復健方式，才能讓治療效果最大化。
李康生與名導演蔡明亮今（7）日出席衛教記者會，攜手台灣復健醫學會、台灣神經復健醫學會、神經內科醫師，一同呼籲民眾重視斜頸症。蔡明亮說，新作《日子》便是在記錄李康生長期治療斜頸症後誕生的作品，現正於雙北、桃園地區的影院上映，同時展覽「蔡明亮的日子」亦在北師美術館展出至明年1月7日，邀請大家前往觀展。