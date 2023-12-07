印尼雅加達省長擬改為總統任命惹議　前省長批專制

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印尼預計明年8月前將國家首都從雅加達遷至婆羅洲東加里曼丹省（East Kalimantan）一塊熱帶雨林覆蓋的地區，新首都命名為努山塔拉（Nusantara），距離雅加達約2000公里。
為此，印尼國會正在制定「雅加達特殊地位法案」以取代2007年的「雅加達首都法」，同時，將透過維持雅加達作為自治省的規範，以保持這座有百年歷史的城市，作為國家經濟中心的地位。
「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，根據草案，總統將有資格任命或罷免雅加達省長，而雅加達省長任期維持5年，並能再連任一屆，與現在的規定相同。
國會5日舉行的會議上，9個政黨中，除了伊斯蘭繁榮正義黨（PKS）表示反對，其餘8個政黨都同意該草案，但有部分支持草案的政黨議員對草案提出質疑。
執政黨民主奮鬥黨（PDIP）議員吉兒伯特（Gilbert Simanjuntak）說，授予總統任命雅加達省長的權利，是在複製前總統蘇哈托（Suharto）獨裁統治時期，中央政府對地方的控制。
他昨天透過一項聲明表示：「改革時代和憲法修正案的精神是加強地區自治，這項草案不符合（這一精神），因為它將賦予總統更大的權力。」
伊斯蘭繁榮正義黨議員赫曼多（Hermanto）表示，該草案審議工作「倉促」，且缺乏公眾參與，他表示「地方選舉必須保留，以便建立更一致且全面的民主制度」。
這項草案在印尼社會引發諸多討論，且造成極大爭議。
雅加達前省長、總統候選人阿尼斯（Anies Baswedan）今天透過競選團隊發言人大衛（Billy David）表示，草案允許總統任命雅加達省長，充滿專制主義的精神。
「時代報」（Tempo）報導，大衛今天在雅加達說：「因為該草案，我們感受到了更強烈的專制主義。」
面對外界質疑，負責主持「雅加達特殊地位法案」會議的伊斯蘭政黨「統一發展黨」（United Development Party）議員艾哈邁（Achmad Baidowi）向「羅盤報」（Kompas）解釋，法案將要求總統任命或罷免雅加達省長前，必須聽取國會意見，這是一個「很好的妥協」。
艾哈邁聲稱，這既能照顧雅加達居民的權利，又能節省舉行地區選舉的成本，「國會將開會並決定向總統提出哪些人選，這就是民主」。然而「雅加達郵報」取得的草案版本並未提及這一點。（編輯：張芷瑄）1121207