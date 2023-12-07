台塑四寶11月營收出爐　僅台塑月增0.6%、其他3寶月減

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台塑指出，由於全球終端需求仍低迷，且冬季為石化產品需求淡季，多數石化產品價格已低於成本線，同業採減產保價因應，部分產品價格跌深反彈，客戶購料意願提高，因此，預期12月營業額與11月相當。
展望第4季，由於中國大陸新增石化產能持續投產，且內需尚未完全恢復，加上外銷歐美加工訂單依舊不佳，且有6個廠配合歲修，影響第4季銷售量及價格不如第3季，因此，公司認為第4季營業額將比第3季衰退。
至於明年第1季，因農曆春節出貨天數減少，加上國際機構預估歐美及中國大陸經濟成長趨緩，將影響石化產品需求增長，但農曆春節後將步入季節性需求旺季，買氣回溫，行情可望反彈回升。此外，公司明年第1季歲修廠數比第4季減少，開工率提高。因此，認為明年第1季營業額與今年第4季相當。
南亞看展望，則表示12月營收與11月相當，第4季營收較第3季暨去年同期減少，明年第1季因春節假期影響，營收與今年第4季持平。台化認為，進入第4季，市場狀況不如預期，需求轉為保守，10月合併營收衰退2.7%，售量、售價皆萎縮，這個情況 11月份會持續，也是量、價同減，估計 12月也差不多。
針對近期油價，台塑化表示，11月30日OPEC+公佈2024年第1季額外減產增加至220萬桶/日，其中包含沙烏地阿拉伯及俄羅斯額外減產150萬桶/日，及部分 OPEC+會員國額外減產 70萬桶/日，但此次為會員國個別公佈，未像以往一樣由OPEC+秘書處統一公佈。
顯示減產約束力可能不如預期，使市場質疑OPEC+向心力及減產決心，加上年底北美及拉丁美洲原油產量持續增加，將使12月油價較為疲弱，但市場仍會關注明年1月是否開始執行額外減產，若產油國履行額外減產的承諾，將提供油價下檔支撐。