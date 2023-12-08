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獨／台北寶可夢中心免費「情侶皮卡丘禮物」　通關密語一次告訴你

記者蕭涵云/台北報導

Pokémon Center TAIPEI 寶可夢中心台北新光三越開幕了！《NOWnews今日新聞》掌握獨家消息，結帳時只要說出「通關密語」，就能免費獲得神秘的「情侶皮卡丘禮物」！只要讓店員知道購買的是「禮物」或有「送禮」需求，就能免費拿到一張金光閃閃的「情侶皮卡丘緞帶貼紙」，太可愛了！鐵粉必須要收集。

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《NOWnews今日新聞》幫大家掌握 Pokémon Center TAIPEI 台北寶可夢中心神秘小禮物！延續日本款待精神，結帳時若服務人員得知，購買的商品為送禮需求，便會拿出一張金光閃閃的「情侶皮卡丘緞帶貼紙」免費幫忙貼上。

▲消費者都有機會免費獲得金光閃閃的「情侶皮卡丘緞帶貼紙」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲消費者都有機會免費獲得金光閃閃的「情侶皮卡丘緞帶貼紙」。（圖／記者蕭涵云攝）
這張貼紙上頭可是超稀有的皮卡丘、與有著愛心尾巴的女版皮卡丘，臉貼臉靠坐在一起！有著金色印刷效果的皮卡丘情侶，背後還襯著紅色緞帶圖樣，模樣有夠萌，店員低調一拿出來就讓人忍不住尖叫。

▲Pokémon Center TAIPEI寶可夢中心台北新光三越開幕了！結帳說出「禮物」或「送禮」相關的通關密語，能免費獲得神秘「情侶皮卡丘貼紙」禮物！金光閃閃模樣超萌。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Pokémon Center TAIPEI寶可夢中心台北購物袋為紅黃經典配色。（圖／記者蕭涵云攝）
事實上，寶可夢中心的收銀台除了提供 2 元起的 3 款皮卡丘購物袋可選購，採用紅黃色雙面不同的設計，有皮卡丘特寫和滿版皮卡丘剪影；也能加購一樣紅黃雙配色的禮物袋包裝；另外還有 3 款可肩揹的購物袋可購買。

▲台灣開幕限定的寶可夢毛絨玩具等大家來逛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣開幕限定的寶可夢毛絨玩具等大家來逛。（圖／記者蕭涵云攝）
想要獲得這款免費貼紙的「通關密語」，就是在結帳時直接告訴服務人員「今天購買的是送人的禮物」、「為了送禮特別來挑選寶可夢商品」之類的話，體貼的店員就會懂意思了！捨不得直接貼在購物袋上的話，也可以請店員不要撕下底紙，就能把貼紙也當作一枚小禮物完整帶回家喔。

▲台北寶可夢中心鎮店神獸快龍與皮卡丘。（圖／記者葉政勳攝）
▲台北寶可夢中心鎮店神獸快龍與皮卡丘。（圖／記者葉政勳攝）

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