▲2024最新！６熱門葉黃素評比。６挑選關鍵資深醫藥記者洪素卿揭露！

我是廣告 請繼續往下閱讀
所以乾脆列舉市面知名葉黃素，提供大家參考比較。也把我自己選擇葉黃素的原則、一併分享給大家：
首先，究竟需不需要吃葉黃素？
以下這段我的親身經歷，你看完就知道答案！
三年前我到診所就醫，醫師做了詳細檢查後說：「洪小姐，其實你已經開始有明顯的退化啦！」蝦米！ 我那時還不到五十歲、會不會太早？
但一想，我每天使用這麼多的3C、錄影時聚光燈如此強烈、平日又不喜歡戴防護鏡…根本就是赤裸裸、完全沒有防曬。提早退化只能說是現世報啊！
我問，那我能做什麼呢？醫師說：出門做好紫外線保護、平日不要過度使用3C，然後可以補充葉黃素。還加一句：「我平常自己也有吃！」
所以囉，接下來重點就該是如何挑選合適葉黃素產品了-
我挑選葉黃素重點大致有六大面向：
一、成分足量： 簡單的說，就是葉黃素的份量是否足夠、原料品質是不是有把關。
很多人會以為葉黃素含量越高越好？其實以過往研究顯示、每天10mg葉黃素便足以發揮大規模研究所得到的相關功效（AREDS2研究）
衛生福利部食品藥物管理署建議，每日補充葉黃素應不超過30mg。一般人由日常飲食也會攝取到葉黃素，所以並不是葉黃素含量越高越好！
二、型態容易吸收：市售葉黃素常見的大概就是兩種：「游離型葉黃素」跟「酯化型葉黃素」，游離型相對容易吸收。研究顯示，補充21天之後，就可以看出明顯差距，其中，補充「游離型葉黃素」的受試者血清中葉黃素濃度明顯高於補充酯化型葉黃素的受試者（連結）
三、科學配方：市售葉黃素產品很多都不是單純只有葉黃素，最常見的就是葉黃素加上玉米黃素的組合。而這樣的組合配方其實也是來自於同一個美國國家衛生研究院的大規模研究（AREDS2），試驗當中使用的葉黃素與玉米黃素比例就是10mg:2mg。
四、產品安全：很多人知道要看廠商的原料來源是不是大廠！但卻忽略品質安全也一樣重要。畢竟葉黃素不是吃一天就夠了、多數情況下需要長期穩定補充，也就是說，除了吃到有效的成分、「不把有害成分吃下肚」對我而言可能更加重要。更重要的是，檢驗不是做一次夠了，最好能落實逐批檢驗、並且資訊公開。
五、組合是否滿足需求每個人補充葉黃素最在意的「點」不同，有人在意明亮、舒適，有人在意潤澤，有人希望調節能力更好。因應不同需求，近年市售葉黃素類產品添加的配方成分越來越多樣化。
常見包括：
１．維生素系列---維生素A/C/E: 維生素A幫助維持潤澤感外，對於暗處視覺也非常重要。維生素C、維生素E則是重要的抗氧化劑，可減少自由基的產生，提升對於戶外光線的保護。
２．植化素系列：花青素、蝦紅素（藻紅素）花青素是很大一群的水溶性植化素，在葉黃素產品中，常見的花青素來源包括：山桑子萃取物、智利酒果萃取物、黑豆種皮萃取物、葡萄子萃取物……等。過去已知花青素對於抵抗外界環境傷害有很大幫助，除了具有保護、調節生理機能、有助適應暗處之外，近年越來越多研究發現，花青素也有助維持潤澤感、舒緩放鬆、緩解疲累。
1.2023 Mar;51(2):122-130.doi: 10.1111/ceo.14207. Epub 2023 Feb 3.2.Front. Nutr., 19 January 2023 | (連結) 3.Molecules. 2019 Sep; 24(18): 3311.Published online 2019 Sep 11. doi: 10.3390/molecules24183311
蝦紅素（藻紅素）對於3C過度使用很適合，能幫助調節，舒緩緊繃、緩解疲累。
３．玻尿酸（透明質酸鈉）對，玻尿酸不只能用擦的、用點的、也能用吃的！有研究發現口服玻尿酸確實有助維持潤澤，協助修復。
（J Ophthalmol. 2019; 2019: 5491626.）
組合非常多樣化，也因此，選擇時就是以自己的需求出發來做考量。
六、適口性不管產品成分再好，如果很難入口或是不方便使用就會影響使用意願。以我這種有吞嚥困難（我吞藥真的常常要一顆一顆吞）的人來說，顆粒太大、膠囊太硬，都不夠理想。尤其是如果要給年齡稍長的人使用，一定不能夠太大顆、太難吞！
接下來就以這六大原則，來分析看看市售知名葉黃素產品：
１．善存—葉黃素（上圖）葉黃素含量高20mg游離型好吸收迷你膠囊好吞服
優勢：好吞服、價格友善
２．萊萃美—葉黃素（上圖）葉黃素含量高20mg礦物質、維生素ＡＣＥ、魚油。
優勢：配方接近美國大型研究所用組合
３．VITABox—晶亮專科（上圖）葉黃素足量10mg玉米黃素比例合宜（10:2）游離型好吸收維生素E、雙重花青素（黑豆種皮＋葡葡萄籽萃取物）、藻紅素產品檢驗報告連結SGS官網
優勢：提供多重保護、維持潤澤感、舒緩放鬆、明亮舒適產品安全把關完善
４．營養師輕食—我的視角（上圖）葉黃素足量10mg玉米黃素比例合宜（10:2）游離型好吸收鋅、硒、雙重花青素（黑豆種皮＋山桑子）、藻紅素產品外包裝可見清楚成分履歷、網頁列出年度檢驗報告
優勢：提供多重保護、維持潤澤感、舒緩放鬆、明亮舒適產品原料來源透明度高
５．大研生醫—視易適葉黃素（上圖）葉黃素足量10mg游離型好吸收雙重花青素（智利酒果＋山桑子）、藻紅素SGS官網可見送驗檢驗報告
優勢：提供多重保護、維持潤澤感、舒緩放鬆、明亮舒適、安全有把關、花青素組合強化晶亮水潤。
６．健康力—葉黃素EX PLUX葉黃素足量10mg玉米黃素比例合宜（10:2）游離型好吸收維生素A/C/E花青素（黑豆種皮）、蝦紅素玻尿酸（透明質酸鈉）逐批檢驗報告刊載於官網
優勢：提供多重保護、維持潤澤感、舒緩放鬆、明亮舒適
功能成分組合相對多樣（以花青素加上玻尿酸加上蝦紅素，相對於雙重花青素搭配蝦紅素組合，從不同機制發揮明亮潤澤與舒緩放鬆功能。）
產品安全把關完善、易查對（逐批檢驗報告刊載於官網，可以直接比對自己購買批號的檢驗結果。把關產品安全的同時，也方便消費者查看。） 有鑒於我就是一個平日潤澤度明顯不足，3C使用過度後調節就明顯變差，疲累不容易恢復，且「非常」在意是否有安全把關。
也因此，我個人的話，就會覺得這一款對我來說就是我的首選！
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。